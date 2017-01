“Prije četiri godine Lukas mi je rekao kako ne znam da pjevam a sada je tri puta ponovio da sam..

Naravno, sve je oduševio osim Mariju Šerifović koja ga je posmatrala u čudu, ali je istovremeno zapušio usta Aci Lukasu koji ga je prije četiri godine maltene najurio iz Zvezda Granda uz obrazloženje da ne zna da pjeva, piše Glamurpress.

“Sa Lukasom se nisam raspravljao prije četiri godine ali sam tražio da mi iznese argument zbog čega ja to ne znam pjevam, međutim, tačan argument nije imao. On je velika zvijezda i ja ga poštujem, ali je sada tri puta ponovio koliko sam sjajan i kako njima treba paket, a to sam upravo ja. Praktično je samom sebi dao autogol jer je demantovao svoje riječi od prije nekoliko godina” , kaže Nevzad i dodaje:

“Mnogi kandidati dođu tamo i imaju toliki strah da ne znaju izgovoriti svoje ime, plaše se žirija, kao da su oni aždaje. Ja nisam ni gledao mi je dao glas, bio sam samo koncentrisan na pjevanje i svoj nastup. Ne vidim svrhu doći na scenu Granda i da drhtim od treme i straha, zašto su ljudi koji sjede u onim stolicama i glasaju bolji od mene, već 15 godina se bavim ovim poslom i nemam namjeru sa odustanem” , završava Nevzad koji za sebe kaže da je muška Jelena Karleuša.

