NEĆU DA ČUJEM ZA SVOG SINA KOCKARA! Zlata Petrović javno ponizila sopstveno dijete!

Zlata Petrović nekoliko puta u javnosti je isticala kako je njen sin Miki Dudić kockar, te da prokocka sve što zaradi, piše Telegraf.

Iako se pričalo da je Miki uspeo da pobedi ovaj opaki porok, Zlata tvrdi da to nije istina i da je ne zanima sin!

– On me više ne zanima, neću da mu pomažem. Pare mu više ne dajem, pa nisam ja budala. Idem, radim, mučim se da bih davala njemu, a on sve prokocka. Rekla sam mu, molila da prestane sa tim, ali ne vredi. Eto, i žena ga je napustila, odvela decu, i sad živi sam. Pre sedam godina dala sam ogromne pare da vratim njegov dug zbog kocke, ali zaklela sam se da više neću. Odrastao je čovek, pa neka bude odgovoran i nek snosi posledice – rekla je Zlata bez zadrške.

– Sram nek je bude. Ona je zlo! Kako je nije sramota da iznosi takve stvari u javnost? Miki je sada pravi čovek, na mestu. Ako se razveo od žene, to ne znači da su u svađi. Čuju se, viđaju se. A to što se on kocka, to je povukao na njene, pošto je njena majka bila kockar – osuo je paljbu Hasan.

Miki se povodom izjava roditelja nije oglasio. Još uvek.

