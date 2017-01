On je u prethodnoj godini postao deda, što je jedna od najsretnijih stvari u njegovom životu.

Pjevač je otkrio po čemu će pamtiti godinu koja je iza nas ali i šta bi sebi poželio za 2017.

– Najljepše u prošloj godini je bilo to što se Ilda porodila. To je bila kruna i pečat svega onog lijepog. Jedino što bih poželio u 2017. godini jeste da me malo poštede moji menadžeri, pa i moja supruga koja je jedna od onih koji ugovaraju moje poslove – poručio je Šaban pred kamerama, piše “Kurir“.

