Svakodnevna agonija: Od boli ne mogu pobjeći ni slavni

Među njima je i kontroverzna irska rokerica Sinead O’Connor, koja pati od fibromijalgije, bolesti koju između ostalog karakteriziraju i snažni bolovi u mišićima. George Clooney, slavni holivudski glumac, pretrpio je ozljedu leđa dok je 2005. godine snimao triler “Syriana”. Nikad to nije potpuno zaliječio, ali ipak je uz pomoć lijekova nastavio dalje raditi, piše “Zadovoljna“.

Jennifer Grey, poznata po ulozi u filmu “Prljavi ples” iz 1987. godine, iste je godine doživjela prometnu nesreću u kojoj je ozlijedila vrat. Nakon toga se na duži niz godina povukla iz javnosti, a ponovno se vratila kad se pridružila showu “Dancing With the Stars”. Trpjela je konstantnu bol, sve do operacije kojom joj je u vrat umetnuta pločica.

Među slavnima koji trpe bolove je i glumica Kathleen Turner, koja pati od reumatoidnog artritisa. Bolest joj je dijagnosticirana početkom devedesetih, a nakon početnog šoka odlučila se angažirati te raditi na osvještavanju društva o ovoj bolesti. Svojim angažmanom u udruzi “Massachusetts Arthritis Foundation” zaradila je i nagradu za životno djelo.

Svima njima zajedničko je što su se s boli susretali svakog dana, a moderan način života i rada učinili su taj prirodni mehanizam koji nam tijelo govori da nešto nije u redu nažalost sve češćim. Osim zbog bolesti, bol se često javlja uslijed umora, stresa, konfliktnih situacija, mjesečnice i niza drugih situacija.

Nerijetko imamo malo vremena za potragu za nečim što će nam olakšati bol. Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, prvi bi korak u suzbijanju blagog do umjerenog bola trebao biti paracetamol. Bitno je istaknuti kako je poželjno paracetamol uzeti već kod prvih simptoma boli, jer se jačanjem akutne boli iscrpljuje organizam. Osim toga, ukoliko se bol ne liječi ili se nedostatno liječi, može postati kronična, što je mnogo teže za liječiti.

Paracetamol se ne koristi samo za ublažavanje blage do umjerene boli, nego i za snižavanje povišene tjelesne temperature. Također je jedan je od osnovnih sastojaka za brojna kombinirana farmaceutska sredstva koja služe protiv prehlade i gripe.

Nadalje, paracetamol u terapijskim dozama ne dovodi do oštećenja želučane sluznice i vrlo rijetko izaziva reakcije preosjetljivosti, a siguran i za uporabu kod djece. Sve ga to čini jednim od najprikladnijih lijekova za otklanjanje bolova koji su dostupni bez recepta.

