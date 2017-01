ONI SE BORE ZA ŽIVOTE: Ove POZNATE ZVJEZDE prolaze ŽIVOTNU DRAMU i igraju NAJVAŽNIJU UTAKMICU

Srpski glumac Ljubiša Samardžić operisan je pre mesec u Kliničkom centru Srbije. Operaciju na glumčevom mozgu je izveo tim najboljih lekara, a hirurška intervencija je trajala nekoliko sati. Glumca očekuje duži oporavak, piše Blic.

Bosanskoj pevačici Azri Kolaković, poznatijoj pod imenom Donna Ares, lekari su 2014. godine dijagnostikovali kancer. Posle dve godine terapija i borbe za život, pevačica je konačno uspela da pobedi opaku bolest. Međutim, njena borba je bila duga i iscrpljujuća. U aprilu 2015. godine dobila je prvu bitku, metastaza nije bilo. A u maju 2016. godine Dona je saopštila da postoji mogućnost da se karcinom vratio. Usledila je još jedna borba, iz koje izašla kao pobednik.

Dijana Karić, bivša misica, saznala je da boluje od raka kada je imala 27. godina.- Bilo je to sasvim slučajno, kada sam otišla na rutinsku kontrolu kod lekara zbog manjeg poremećaja u ciklusu. Bila sam sigurna da nije ništa strašno, da je to zbog stresa ili posledica česte promene klime. Kao hladan tuš dolazi to saznanje – rekla je Dijana i dodala:- Na direktan i surov način mi je saopšteno od čega bolujem. Lekar mi je rekao neke stvari za koje smatram da nisu bile etički ispravne, tipa: “Sada spasavamo živu glavu, zaboravi na sve, samo je glava u pitanju.” To zvuči zvuči jako strašno, ali moram da priznam da se nisam uplašila, nisam mogla da pretpostavim da mogu biti toliko jaka. Rekla sam sebi: “Ok, to je to. Imam za cilj da izađem iz ovoga kao pobednik i ozdravim.”

Janko Tipsarević je pošto je dva puta operisao tumor koji je zahvatio tri četvrtine pete na njegovoj levoj nozi, Janko je morao da se podvrgne i trećoj. Očajanje, strpljenje i brigu sa njim je delila supruga Biljana, sa kojom je skoro deset godina. Ni Biljana ni Janko nisu želeli da jadikuju nad sudbinom, već su se obratili najboljim lekarima. Pauza je teniseru trajala 11 meseci, a on se posle oporavka vratio na teren.

