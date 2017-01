Donna Ares: “Uskoro prestaje oporavak”

Vježba duge šetnje, eksperimentira sa ishranom, uči danski jezik, privodi kraju New Media Design na IT Akademiji zbog ličnog usavršavanja, ali i planira upisati još jedan smijer. Muzika, njena druga ljubav, nikada pa ni u onim najtežnim danima kada je lavovki prolazila kroz njih, nije bila zapostavljena. Svaki dan vježba klavir, ali muzika joj trenutno nije na prvom mjestu interesovanja, piše “Expressmag“.

– Kroz sve što mi se desilo u posljednje dvije godine stekla sam nova znanja i saznanja što mi je otvorilo potpuno nove vidike i ukazalo na neke druge probleme koji traže rješenja. Teško se vratiti na tačku u prošlosti, kada si već bio dio budućnosti. Zato oporavak traje predugo, ali i to uskoro prestaje – pozitivna je Ares.

Koliko god da je bilo crno uspjela je otjerati strah zahvaljujući prijateljima i savjetima koje možda drugi i ne primjećuju. Dok su neki tražili odgovore u hrani i lijekovima, nju su inspirirale neke druge stvari. Upravo sve odgovore, kako ona kaže, možete pronaći u knjizi “Soba za nikoga” kojoj je to i prava svrha i razlog zašto je napisana.

– Literatura kao najbolja edukacija može inspirirati, potaknuti i zdrave i bolesne na neke potpuno neočekivane ideje i pristupe rješavanju problema. Mene je nakon dvije godine kemoterapija, radioterapija i kratke male prividne pobjede, ipak na kraju spasila veoma radikalna operacija što znači da mu kemoterapija više ne bi mogla ništa, a zračenje je dugoročno napravilo još goru situaciju. Nisam doktor, ne znam o dijagnozama, ali znam da pozitiva može produžiti život i to je upravo ono što mi se desilo na samom početku liječenja odnosno na prvoj kemoterapiji. U knjizi nisam pobijedila bolest pa ipak sam se prema njoj ponašala kao pobjednik, zbog čega to danas i jesam. Ovo je ujedno poruka svima koji postavljaju ista pitanja. Mene su inspirisale poruke Jelene Karleuše, Hello Kitty dekica Nejre, igle za pletenje moje Sabi, priče o Allahu moje Maše, koncert Dubioze Kolektiv, pažnja kolega na čelu sa Osmanom Hadžićem koji su obezbijedili novac za lijek, ljubav i pažnja mog Džavida i moje porodice koja je temelj svake bitke za zdravlje… Dok medicinski sistem demorališe (uz vrhunsku volju medicinskog osoblja, ali nedostatak lijekova, materijala…) nisam tražila spas u lijekovima i hrani nego u malim stvarima koje život znače a zovu se ljubav, vjera i priroda – ističe Donna Ares.

