Poruka Jelene Karleuše srušila internet: “Ne čestitam vjerske praznike”

Tako se na Instagramu opet oglasila povodom pravoslavnog Božića, a njena poruka je zapalila internet.

– Ateista sam. Ne vjerujem u Boga. Vidjeh mnogo zla u njegovo ime. Vjerujem u ljude. Ali ne u one koji se mole Bogu, a onda čine loše uz osmijeh. Čuvajte se takvih. Vjerujem u ljubav. Vjerujem u dobro. Mora pobijediti. Mora. Ne dijelim ljude po vjeri, po nacionalnosti, boji kože, se*sualnom opredijeljenju, staležu. Postoji samo jedna vjera – biti čovjek. A kao čovjek, ja ne čestitam vjerski praznik. Čestitam život. Čestitam svakom ko živi kao lav, ponosno, časno i vrijedno. I ko ostaje lav do kraja. Želim vam svima zdravlje, mir, ljubav i blagostanje. Borite se za to. Vaša JK – napisala je Karleuša, prenosi “Avaz“.

