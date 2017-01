Dara Bubmara za zube daje 18.000 eura

– Dara planira da čim prođu praznici otputuje u Cirih kako bi uradila zubne navlake, i to najnovijom metodom koja je trenutno popularna. Ona se odlučila za Cirih jer je čula da tamo rade najsavremenije tehnike, a kada se raspitala, saznala je da će za to morati da izdvoji dosta novca. Naime, za tu intervenciju će izdvojiti 24.000 franaka, što je oko 18.000 eura. Njoj to nije problem, pa je odmah zakazala termin i otputovat će na nekoliko dana kako bi dobila novi osmijeh. Ona će kompletno promijeniti i gornju i donju vilicu, a želja joj je da ima zube kao Nataša Bekvalac – otkriva za “Alo!” Darin bliski prijatelj.

– Kako ste to uspjeli da saznate, kada toliko krijem? Plašim se, ali želim da imam savršen osmijeh tako da ću zbog toga trpiti bolove. Vidjela sam kako dobro izgledaju Natini zubi i odmah sam poželjela da imam iste. Preko prijatelja sam došla do čuvenog stomatologa u Cirihu koji koristi najsavremeniji metod kada su u pitanju zubne navlake, pa ću zbog toga morati da provedem tamo skoro sedmicu dana – rekla je Dara. Kako se i dalje špekuliše o tome da li će se vratiti u takmičenje „Pinkove zvezde” kao član žirija.

– Čim uradim zube, odlazim na snimanje „Pinkovih zvezda”, tako da ću tamo premijerno predstaviti novi osmijeh. To će biti sredinom januara. Ne znam šta se dešava sa žirijem, ali koliko sam čula, moja drugarica Aleksandra Radović se vraća u crvenu stolicu, pa ćemo ponovo da pravimo šou. Super je lik, mnogo je volim, treba samo malo da se opusti, ali radićemo na tome zajedno, tako da publika može svašta da očekuje – priča Dara.

loading...

Facebook komentari