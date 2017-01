PJEVAČ ISKREN: “Još uvijek volim bivšu ženu“!

„Ja to ne krijem i ona to dobro zna. Volim je kao majku svog djeteta, kao osobu, kao velikog čovjeka. Mnogo mi je žao što sam u nekim momentima ispao loš prema njoj i sebi to nikada neću oprostiti. Dragana je osoba za koju bih i bubreg dao, ali u pravom smislu te riječi. Ona je dobra žena, dobra majka, bila je dobra snaha i sasvim sigurno da joj ni jedna nije ravna“, priznaje Simke, prenosi “E-turneja“.

Međutim, kada smo ga pitali da li postoji šansa da se pomiri sa bivšom suprugom, obzirom da je situacija takva, kakva je i da je i dalje voli, Simke po tom pitanju nije baš optimističan!

„Mi smo se razveli 2011-e godine i mislim da je prošlo mnogo vremena da bi se moglo pričati na tu temu. Ja znam sigurno da i ona mene isto tako voli i poštuje, ali tu nema priče o pomirenju“-siguran je Simke.

Ono što je sasvim sigurno je da se u ovakvim situacijama nikada ne zna, jer prava ljubav uvijek i sve pobjedi!

