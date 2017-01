Dragana Mirković: “Maltretirali su me tri mjeseca”

Folk diva Dragana Mirković prvi put progovorila je o suzama koje je lila u šou “Pinkove zvezde”.

– Uzrok suza je pjesma koju ja mnogo volim “Preko sedam gora i mora”, koja je onako vrlo emotivna i mene pogađa. Jednostavno sjeća me i na moje roditelje. Živim sa pjesmom, da li ona u meni izaziva osmijeh ili suze. Ja sam inače veoma iskrena osoba i to je meni problem u “Pinkovim zvezdama”. Malo sam nespremna ušla u sve to, pa čak malo i naivna, priznajem. Očekivala sam da sam ja tu kao neko ko treba da podrži kandidate, da da neki savjet ili čak i tu kritiku, ali kritiku koja može da im pomogne, ali sam vidjela da se tu očekuje nešto drugo od mene i zato su došle ove suze – rekla je Dragana, piše “Kurir“.

