DONNA ARES POTVRDILA: Pjevanjem se više ne mogu baviti!

Pjevačica Azra Kolaković, alias Donna Ares, je potvrdila tužnu vijest za sve njene fanove. otvoreno je izjavila u intervjuu za “Dnevni avaz” – Pjevanjem se više ne mogu baviti!

Ona se već nekoliko godina bori s karcinomom, a prvog dana nove godine je proslavila 40. rođendan. Nakon što se sa suprugom Džavidom Ljubovcijem preselila u Dansku, njen život se promijenio iz temelja.

Za nju je 2016., kako navodi, bila godina pobjede. Ističe da sve što joj se izdešavalo u prethodne tri godine za nju je bilo samo dodatna motivacija.

– Čovjek može sve. Pobijedite li sebe, možete pobijediti sve. Posljednje tri godine samo su me motivirale da u budućnost krenem puna optimizma, iako mi se u životu sve promijenilo – od zdravlja, jezika do budućeg novog zanimanja. Ne samo da me kompletna situacija motivira nego i inspirira – izjavila je Donna Ares.

Za hrabru Bišćanku borba s karcinomom bila je, dodaje, teško iskušenje, protiv kojeg se izborila imunitetom, terapijom i jakom psihom.

– Uprkos teškom periodu, koji je iza mene, volim se sjećati svega, jer sve su to male pobjede. U Danskoj sam vidjela budućnost medicine, zahvaljujući kojoj sam danas živa. Imala sam sreće i tek sad se polako vraćam u normalne životne tokove, jer oporavak je bio zaista težak. No, sve što je bilo loše privodim kraju, spremna za nove pobjede – poručila je pjevačica.

Iako je, kako kaže, prvih šest mjeseci u Danskoj posvetila liječenju, uspjela je privesti kraju učenje jezika.

– Osim što uskoro trebam polagati drugi stepen danskog jezika, uspješno sam privela kraju online studij “New Media Design” na IT Academy u Sarajevu, spremam i malu medicinsku inovaciju, o kojoj je još rano govoriti, ali se izuzetno radujem novim projektima – otkrila je Donna Ares.

Njena interesiranja su se, navodi nam, preusmjerila na tehnologiju.

– Osim nove knjige koju pišem, sviram i pjevam kad god to poželim. Međutim, to, nažalost, više ne može biti moje zanimanje zbog novonastale zdravstvene situacije, o kojoj javnost ništa ne zna. Moj medicinski izum trebao bi doprinijeti razbijanju tabua o jednoj vrsti invaliditeta ne samo kod nas nego i u Danskoj, pa mogu reći i u svijetu – ustvrdila je Bišćanka.

Nakon što je proslavila 40. rođendan, Donna Ares je puna optimizma poručila:

– Imam milion ideja, planova i želja, ali za onu najvažniju sam se izborila, a to je živa glava. Cijeli januar namjeravam slaviti rođendan, jer sam se za njega pošteno namučila.

