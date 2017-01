NIJE KAO DRUGE SLAVLJENICE: Kćerka Saše Popovića uskoro postaje PUNOLJETNA, nećete vjerovati ŠTA je tražila od tate!

Kćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović, Aleksandra Popović, u aprilu će napuniti osamnaest godina, a njen rođendanski poklon za punoljetstvo biće i te kako neobičan. Dok su roditelji očekivali da će njihova mezimica tražiti automobil, onda je imala sasvim drugu želju.

Pripreme za Aleksandrin rođendan u domu Popovića uveliko traju, a nasljednica direktora “Grand produkcije” iznenadila je roditelje kada je tražila da joj za rođendan obezbjede boravak sa drugaricama na najpopularnijem muzičkom festivalu “Tomorrowland”, krajem jula.

– Saša je svakako planirao da u aprilu napravi veliko slavlje u jednom prestoničkom hotelu, gdje će biti pozvani svi njihovi rođaci i prijatelji, kao i saradnici sa estrade. On je iznenađen, ali mu je drago što njegova nasljednica nije tražila luksuzni automobil ili neko skupo ljetovanje, već karte za jedan od najvećih muzičkih festivala u Evropi. Njeno interesovanje za muziku ga posebno raduje, iako to nije žanr koji on propagira – ispričao je izvor blizak Popovićima za “Alo!”.

Popovića ovo zadovoljstvo za njegovu kćerku i njene drugarice neće malo koštati, budući da karte za samo jedan vikend koštaju oko 500 eura po osobi, bez svih troškova. Hotelski smještaj, hrana i put će u ovom periodu zahtjevati dubok džep, ali Saša ne žali ni eura kada je njegova mezimica u pitanju.

Karte su već rezervisane, a Saša i Suzana su se pobrinuli da Aleksandri obezbjede i jedan od najboljih hotela u Belgiji, gdje se festival i održava posljednja dva vikenda u julu.

