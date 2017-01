Maja Nikolić “otrovnim strelicama” napala stariju kolegicu: Kemiš je varao Zoricu sa Bubom Miranović

Tako je u posljednjem istupu Maja Nikolić ili “bočica otrova” kako je zovu, a koja se našla na mjestu Dare Bubamare u žiriju “Pinkovih zvezda” za metu odabrala Zoricu Brunclik, pa je tako ocjenjivajući nastup jedne takmičarke kazala da je prelijepa, sa prekrasnim stajlingom, te da je divna i krasna poput Bube Miranović.

Nekome bi to zazvučalo bezazleno, no ovoga puta poznavajući priču koja se “vukla” kako je u jednom periodu Buba Miranović imala tajnu vezu sa Zoricinim suprugom Kemišom dok joj je pravio CD, pa se sve to zataškalo Maja je smišljeno uputila otrovnu strelicu. S druge strane Zorica je sa svojim prepoznatljivim oklopom nedodirljivosti mirno dočekala te provokacije i nastavila komentirati kao da ništa nije bilo.

Nemalo zatim u jednom od novih ocjenjivanja Maja je došla u mimoilaženju mišljenja sa Draganom Mirković, pa je u žaru prepirke kazala: “evo pitat ćemo Kemiša jesam li upravu ili ne, on je tu negdje”.

Sve se ponovo smirilio, no onima koji znaju već pomenutu priču itekako je Majin indirektni otrovni komentar bio jasan. Samo jedno nije, kako u ženskom biću koje, ruku na srce, ima lijepu vanjštinu i sjajan vokal može da postoji tolika zloba, piše “Expressmag“.

