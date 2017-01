Karleuša za dlaku izbjegla diskoteku smrti u Istanbulu: Još nisam svjesna svega što se dogodilo!

– Mi smo poslije nastupa na stadionu Bešiktaš trebali da idemo u tu diskoteku da proslavimo pobjedu. To je vrhunski klub u koji dolaze svjetske zvezde. Terorizam u Turskoj je pošast koja nema veze sa Islamom. Terorizam nema religiju. Religija terorizma je zlo! Svi to moramo da znamo, danas je to u Istanbulu, sutra u Srbiji. Kao građani svijeta treba svi zajedno da reagujemo, da se borimo protiv toga – rekla je Karleuša i dodala:

– Kada reagujem i pišem o Siriji, sve to utiče na nas, jer izbjeglice iz Sirije prelaze preko nas, mi kao građani treba da imamo neku svjest o tome i da kao pojedinci dižemo glas protiv toga. Ja sam posebno pogođena time, jer nekih desetak minuta nakon što je moj suprug napustio stadion na tom mjestu je poginulo 40 ljudi, a ne znam koliko je ranjeno. Nisam još ni svjesna da je moglo da se desi najgore. Turski narod je velik i ja se nadam da će uspjeti da se izbore sa tim – rekla je Jelena i priznala je da se plaši ponovo otići u Tursku – zaključila je popularna pjevačica, piše Kurir.

