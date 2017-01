EMINA DOBILA CVIJEĆE SA DIRLJIVOM PORUKOM, KADA JE SAZNALA OD KOGA NIJE MOGLA DA SAKRIJE EMOCIJE!

Yeni yıla ailemden ayrı girdim aklim İstanbul'da kaldi. Ülkemizin birliğe, beraberlige cok ihtiyaci var… Ailemize sımsıkı sarılalım.🙏🏼 Bu sabah aldığım haberden sonra acılarımı sosyal medyadan paylasarak teröristlere meydan vermek istemiyorum, yasam alanımıza saldıranlara karşı umutla ve dik duralim🙏🏼. Basin sagolsun Türkiyem❤️🙏🏼

