Tajči će u pedesetoj godini roditi blizance

Naime, popularna i veoma tražena pjevačica narodne muzike, rođena Jablaničanka, već duži niz godina sa adresom stanovanja i poslovanja u njemačkom gradu Ninbergu Jasminka Hamza Tajči, živi svoj život pored supruga Petera, Nijemca koji je izuzetno voli, poštuje i cijeni, piše “Express“.

U Jasminkinom životu još jednom se potvrdila ona stara izreka: “Ko čeka , taj i dočeka”. A, Tajči ne samo da je dočekala sreću i brak sa Peterom već će ova hrabra i lijepa žena, koja je već dobro zagazila u petu deceniju života, postati i majka! Međutim, ne majka samo jednog djeteta već će na svijet donijeti blizance!

– Kada sam se udala prije nekoliko godina, željela sam odmah djecu. Međutim, nije nam se dalo. Nadu i vjeru da ću postati majka nisam gubila, ali Peter i ja smo se u razgovorima pomirili s tim da ćemo živjeti naš skladan život i bez djece ako ih ne bude. Ali, znate kako se kaže: „Čovjek snuje, a dragi Bog odlučuje”. Kada smo izgubili svaku nadu da ćemo postati roditelji, kada smo se opustili i prepustili nekom drugim stvarima u životu, desilo nam se ono za čim smo čeznuli. Ostala sam trudna – vidno uzbuđeno priča Tajči.

Na pitanje kada je to primijetila i da li je sve simptome shvatila ozbiljno, Tajči nam je ispričala:

– Bilo je to ljetos u Budvi. Moj muž i ja željeli smo da provedemo odmor u tom lijepom gradu, a poznata sam po tome da volim da noću izađem i da se malo isplešem. Tako smo otišli u jedan restoran koji je imao uživu muziku i već je bio popunjen. Mada je konobar bio ljubazan i našao nam mjesto, počela sam da histerišem, da vičem, da se ljutim. Sve mi je smetalo. Moj Peter je pokušao na sve načine da me smiri, izađe u susret, međutim meni je i on smetao. Mislila sam da sam umorna, kontala na neke sasvim druge stvari, ali ne i na trudnoću. Čak i kada smo se vratili u Jablanicu gdje uživam da budem sa mojom braćom i njihovom porodicom i tu sam bila nervozna i jedva čekala da se vratim u Ninberg. Po povratku nisam ni tada pomišljala da sam u „drugom stanju”, a ja sam bila sve, samo ne ona stara Tajči. Onda sam u dogovoru sa suprugom otišla na pretrage da saznam šta je razlog mojoj nervozi, uznemirenosti. Tada je uslijedila šok dijagnoza: trudnoća. Mislila da ću pasti u nesvjest od sreće. Jednostavno nisam se nadala. Mislila sam da sam teško bolesna, da mi je stotinu nekih drugih stvari, ali trudnoća ni u snu. Odmah sam nazvala supruga, on je došao po mene i onda smo kao mala dijeca plakali od sreće. Bio je to dan i moment koji nam je promjenio živote i koje će nam tek promijeniti, ali nabolje.

O imenima djece, a bit će dva dječaka Tajči i Peter nisu još razmišljali, ali kako nam Tajči reče, neće to biti imena ni previše evropska, ni previše bosanska. Bit će imena koja će se lako izgovarati, a ono što je njima najbitnije da živa i zdrava dođu na svijet i da budu sretna.

Tajči sigurno daje snagu i nadu mnogim ženama širom svijeta koje su izgubile nadu da će postati majke, da se ne predaju jer nikad se ne zna šta vam sudbina donosi. Ipak, ostalo je jedno nerazrijeđeno pitanje, a to je da li je Tajči prirodnim put ostala trudna ili vantjeloesnom oplodnjom s obzirom na njene godine, a ima ih 49.

– Umjetna oplodnja nikada nije dolazila u obzir. Oduvijek sam željela djecu, ali samo prirodnim put, a eto kada smo se najmanje nadali meni i mom suprugu se to desilo. Zbog toga sam još sretnija – objasnila nam je Tajči.

Pitali smo Jasminku da li je u njenoj porodici ili u porodici njenog muža bilo blizanaca.

– Na strani mog supruga nikada, ali onda sam se malo raspitala kod moje uže i daljnje rodbine te sam saznala da je bilo blizanaca u porodici, pa sam eto tako nastavila tu tradiciju u poodmaklim godinama. Ova djeca su dar s neba i ja ću biti najbolja i najsretnija majka na svijetu. A poručujem mnogim ženama koje žele djecu, da ne gube nadu i vjeru jer do sudbine se pobjeći ne može, a ona te obraduje kada se najmanje nadaš.

Jasminka Hamza Tajči i svjetski poznata pjevačica Dženet Džekson su sigurno za sada dvije estradne zvijezde koje su u pedesetim godina ostale trudne i o kojima će se još pisati i pričati.

Još uvijek nastupa

Tajči koja je oduvijek bila nemirnog muzičkog duha ne miruje, pa tako iako je u šestom mjesecu trudnoće, još uvijek se pojavljuje na pojedinim nastupima uživo i oduševljava publiku svojim osmijehom, šarmom, ali i posebnim ozračenjem jedne buduće majke.

