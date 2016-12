Nina Badrić: Ne znam što bi nekoga zanimalo s kim sam u krevetu?!

Na tom nastupu društvo će joj praviti kolega Massimo Savić. Ova pjevačica uvijek je znala pogoditi puls publike, bilo da su u pitanju pripadnice nježnijeg spola ili pak muškarci, njene pjesme su uvijek znale naći put do srca publike. No ono što je ističe uvijek nerviralo su pitanja novinara, ali i znatiželja javnosti a koja se tiče njenog privatnog života. Nina smatra da je to samo njena stvar, piše “Expressmag“.

– Svojevremeno se svašta pričalo i još uvijek se priča, ali zaista smatram da je nečiji privatni život, samo njegova stvar i da to javnost ne treba toliko zanimati. Ustvari što bi nekoga zanimalo, kada ja liježem u krevet, s kim liježim i kada se budim? To sam se baš nekoliko puta pitala. Zaista ne znam što bi to nekome bilo zanimljivo i interesantno. Volite se ljudi i volimo se. Zdravlje je na prvom mjestu, onda ljubav i sreća i naravno porodično blagostanje, a bez ljubavi nema ništa. Emocije igraju glavnu ulogu, ali zadržite ih za sebe i drage osobe – poručuje Nina koja je uvijek svojoj publici priređivala iskrene nastupe sa mnoštvom emocija, što je publika znala cijeniti i uzvratiti na najbolji mogući način, a to i danas čine, na obostrano zadovoljstvo.

Nina je nedavno dobila i nagradu Hrvatske diskografske udruge za najuspješniju glazbenicu u 2016. godini.

– Kao i svakoj umjetnici izrazito mi je drago, kada neko prati ono što mi radimo a što je kvalitetno. Zahvaljujem se na nagradi i nadam se da će ovakvih i sličnih nagrada u narednom periodu i bliskoj budućnosti biti još više. Svaki trud se na kraju isplati. Zaista sam sretna – rekla je tim povodom Nina Badrić.

