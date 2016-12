Miroslav Ilić smatra da uspjeh (ne)dolazi preko noći: “Svako ko misli drugačije je lažov!”

Desetine godina je proveo na sceni puneći dvorane u svim mjestima u kojima je nastupao, a nisu bile rijetke situacije ni kada je rušio rekorde posjećenosti u pojedinim koncertnim prostorima gdje je atmosferu gotovo uvijek dovodio do usijanja, piše “Expressmag“…

“Pa kada gledam na neke svoje početke, mogu slobodno reći da nema nekog posebnog recepta. Mislim da je sve to već ranije bilo zapisano negdje gore u zvijezdama. Zaista ne znam šta da kažem, kada me pitaju za recept za uspješnost. Izbjegavam one floskule da je potrebno mnogo rada, truda, odricanja jer se to podrazumijeva, ali eto kad sve to spojimo i ovo što sam maločas rekao dobijemo jednu kompaktnu cjelinu i uspjeh onda ne može izostati”, kaže slavuj iz Mrčajevaca, koji je nedavno proslavio 66. rođendan, koncertom u Sava centru u Beogradu.

“Jednostavno kockice se moraju složiti da bi opstali na estradi pogotovo u današnje vrijeme kada ima mnogo ”vukova” sa kojima se ponekad treba boriti. Evo, ja sada kada bih vam rekao uspjeh je to i to, postiže se tako i tako, ja bih bio najveći lažov. Sve je slijed događaja. Mora i Bog da vas pogleda naravno u svemu tome. I pazite, svako ko vam kaže za uspjeh i postojanje na sceni toliko godina, potrebno vam je to i to, trebate se ponašati tako i tako, budite ubjeđeni da vam ne govori istinu. Znam ja po svom primjeru”, kazao je između ostalog srbijanski pjevač.

loading...

Facebook komentari