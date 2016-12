Novogodišnja poruka Hane Hadžiavdagić: Znam da imamo najbolji doček uz velikog Dinu Merlina. Drago moje Sarajevo…

I Hana Haživadagić Tabaković ima svoju novogodišnju poruku, pa je na svom FB profilu iznijela impresije uoči predstojeće najluđe noći:

“Ne znam za vas ali meni je večeras kuhano vino udarilo u glavu i po prvi put u životu mogu reći da me napio Djeda Mraz. Toliko derneka, partya, plesanja po stolovima ali večeras je zaista bilo nešto posebno, drugačije… Zamislite da se vratite u djetinjstvo, oko vas plešu likovi iz crtanih filmova, a ne halucinirate nego se to zaista dešava, i to u centru vašeg rodnog grada. Sarajevo je dokazalo da može parirati europskim prijestolnicama, da još uvijek, osim ćevapa, može ponuditi i dobar dernek. Kada vidim ko će u najluđoj noći pjevati na trgovima susjednih glavnih gradova, onda znam da ove godine definitivno imamo najbolji doček uz velikog Dinu Merlina. Zato, drago moje Sarajevo, da mi uvijek budeš tako prkosno, postojano, lijepo, milo, nasmijano i da vječno širiš ruke gostoprimstva za sve dobre ljude na ovome svijetu. Ponosna sam što sam tvoja Bosanka i Hercegovka, što te uvijek predstavljam u najboljem svjetlu i što ono najljepše što imaš uvijek stavljam ispred sebe”, zapisala je Hana u svojoj novogodišnjoj poruci, prenosi Depo.

