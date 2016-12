Edita Aradinović: U Bosni sam ocrnjena bez ikakvog razloga!

A s popularnošću dolazi i interesovanje medija, tako da odjednom do tada mirni i povučeni život postaje “pod lupom javnosti”. Takav slučaj je sa Editom o kojoj je u posljednje vrijeme dosta toga napisano, od toga da mjenja vjeru, pa sve do onoga da joj zbog toga prijete smrću, piše “Express“.

Tačka na priče

Edita je nedavno nastupala u Sarajevu, uoči kojeg je, kažu, počela primati zaista zastrašujuće poruke.

– Pisali su joj u porukama da će gorjeti u paklu bude li izdala islam, da nije prava vjernica već prostitutka i da bi se trebala paziti ako dođe u Bosnu… – rekao je izvor blizak pjevačici, dodavši kako se Edita zbog toga jako uplašila.

I baš na nedavnom koncertu Saše Matića sreli smo se sa Editom koja je pristala, samo za naš magazin, da priča na tu temu te da definitivno stavi tačku na sve te priče.

– Dobivala sam svakakve poruke jer je moja izjava izazvala veliku buru. To je veoma osjetljiva tema koja bi mogla nanijeti mnogo patnje narodima i sram me pričati i o tome. Voljela bih da se cijela ta priča prekine. Poštujem svaku vjeru i meni nije važno ko kakvu boju kože ima, važno je da je čovjek – rekla je Edita.

Kaže da se još sada oglašava po pitanju promjene vjere te da će s izjavom datom našem magazinu završiti svu tu priču.

– To činim zbog dobrih ljudi koji čitaju, a ne znaju šta čitaju. Jednostvano sam izjavila da mi nije bitno sa kim ću biti, da li će moj dečko biti pravoslavac, musliman, jevrej, budista… to je njegovo pravo. Slobodna sam i mogu da budem s kim ja želim. Nije istina da sam rekla da ću mijenjati vjeru, niti bi to radila. To je stvarno nebitno sada. Poštujem svoju, pa tako i tuđu vjeru. I neću više da pričam na tu temu – ljutio će Edita Aradinović.

Posebno u Bosni je ta priča imala odjeka, dok je u Srbiji sve prošlo poprilično nezapaženo.

– Samo zato sam se i odazvala jer samo ovdje je to napravilo toliki odjek i mnogo mi je žao zbog toga. Puno puta smo bile u Sarajevu, a već smo tako ocrnjenje, odnosno ja i to bez razloga. Žao mi je zbog svega jer me je uistinu sve to potreslo. Zato mislim da bosankoj publici dugujem jedno takvo objašnjenje – pričala nam je Edita koja je s grupom imala veoma zapažen nastup u “My face” gdje su uz dvije hiljade ljudi oborili rekord ovog prostora.

Nova pjesma “Moje jedino” za vrlo kratko vrijeme postala je veliki hit. Možda trenutno najveći hit na ovim prostorima.

– Pjesma je zabilježila vrhunski uspjeh. Radimo svake sedmice, ali bukvalno. Spremamo novu pjesmu, a u aprilu će već druga pjesma. Radimo punom parom i spremamo puno lijepih stvari, samo a prođu ove loše kako bi se vidjele ove lijepe.

Nakon drugog albuma koji će biti sljedeće godine sprema se veliki koncert i u Sarajevu, ali otom potom. Sve će te saznati na vrijeme – dodala je Edita kazavši kako su pjesmu radili oni koji su i napravili bend Filip Miletić i Miloš Roganović.

Otišli u narodnjake

Malo su, kaže nam ona, promijenili žanr te otišli u narodnjake. No, to ne znači da će ostati u tom fahu s obzirom na to da mogu sve pjevati i da im sve leži.

– Mi pičimo dalje tim putem, sve nam odgovara. Bože zdravlja, svega će biti, pa i hitova – završila je Edita.

Bilo bi sramotno da se nismo odazvali Saši

Edita i Ministarke su se pojavila kao gošće na sarajevskom koncertu Saše Matića.

– On je moj najveći idol i podrška koju smo imale do sada. Bilo bi sramotno da se nismo odazvale jer to je nama velika čast.

