Za 9 mjeseci neće slaviti samo Jakovljev rođendan: Seka Aleksić će sljedeće godine imati dva razloga za radost!

Seka i Veljko proslaviće 12. septembra 2017. sedam godina braka, a samo 12 dana kasnije i prvi rođendan svog nasljednika Jakova. Pjevačica je otkrila kako planiraju da proslave ove važne datume, piše Espreso.

– Mi svaku godišnjicu braka obilježavamo i obično je u pitanju neka malo intimnija proslava sa manjim brojem ljudi i uvijek kod nas kući, daleko od javnosti. Ipak, sada nam je došao i sin, a naša godišnjica braka i njegov rođendan su vrlo blizu, tako da će ovog puta biti više razloga za slavlje``, rekla je Seka.

Lijepa pjevačica ispričala je i kakvi su njihovi planovi što se tiče proširenja porodice.

Seka je rekla da ne može da kaže da će se sigurno to desiti sljedeće godine, ali da Veljko i ona imaju veliku želju da rade na proširenju porodice.

– I tata i ja želimo još djece, da Jakov ima i braću i sestre i bićemo srećni ako nam Bog to podari. Želimo i dječake i djevojčice i to ne jedno nego dvoje, troje“, rekla je Seka, a mi se iskreno nadamo da će se njoj i Veljku želje ostvariti, šta više uvjereni smo u to.

A kada se to desi, pored proslave Sekine i Veljkove godišnjice i Jakovljevog rođendana, eto i trećeg razloga za slavlje!

