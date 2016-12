Vesna Zmijanac sve priznala: Govorila o alkoholu, drogama, javnim kućama…

Zorica i Kemiš

Iz biografije Vesne Zmijanac najzanimljiviji su dijelovi koji se tiču njenih veza sa moćnim muškarcima koji su je, kako je i sama rekla, uvijek privlačili, baš kao i poroci. Karijeru je započela pjevajući po kafanama, gdje je upoznala Šabana Šaulića, koji joj je i predložio da pokuša da snimi prvu singl-ploču, piše “Express“.

Režiser Branko Baletić zapazio je Vesnu 1981. godine i ona debitira kao neafirmirana pjevačica u estradnom filmu „Sok od šljiva“, što je bila njena ulaznica za najpoznatiju diskografsku kuću PGP RTB. Ubrzo, pjevajući po kafanama, upoznaje mladog harmonikaša, aranžera i kompozitora Miroljuba Aranđelovića Kemiša, u koga se zaljubljuje i ova veza se završava brakom. Kemiš je zaslužan za njen prvi veliki hit „Nevero moja“. Ta pjesma kao da je najavila razvod poslije tri godine braka, koji je uslijedio pošto je Kemiš upoznao Zoricu Brunclik.

Vesna se udaje po drugi put, i to za Vladu Jovanovića, sa kojim ima kćerku Nikoliju. Poslije navodnog flerta sa nekadašnjim predsjednikom Predsjedništva Srbije Ivanom Stambolićem, čaršija bruji o njenoj ljubavi sa Miloradom Vučelićem, koji je tada bio direktor RTS-a. Raskid ove romanse navodno je dotukao Vesnu i ona se gotovo pet godina utapala u alkoholu, a kako sama kaže stigla je i do „dna života“.

Ostavila je pjevanje, estradu i živjela u mahmurluku u izolaciji na ranču na Bukulji. U svojoj autobiografskoj knjizi „Kad zamirišu jorgovani“, Vesna Zmijanac je opisala kako je na početku karijere probala kokain u Americi, ali da je je njen najveći porok, zapravo, uvijek bio alkohol.

– Znala sam da odem na groblje na Bukulji, da sjednem na grob neke babe i da popijem i po devet čokanjčića rakije. A onda me uhvati san… – ispričala je pjevačica.

O njoj u posljednje vrijeme često priča Vesna Rivas, pjevačica koju je javnost bolje upoznala učešćem u nekim rijalitijima. Ona je nedavno u intervjuu za jedan srbijanski magazin kazala kako bi i kamen proplakao kada bi ona ispričala pravu istinu o Vesninom životu.

Kazala je kako je Vesnina majka držala tri javne kuće u Beču. Vesnu je, nastavila je Rivas, uvijek bila sramota zbog toga. Čak ju je, navodno, majka tjerala, kako priča Rivas, da radi s njom u javnoj kući ali to Zmijanac nikako nije mogla uraditi pa se brzo vratila u Srbiju.

Gluposti i laži

Kontaktirali smo popularnu Zmijanac koja je za vrijeme našeg razgovora bila u Atini. To što je izjavila Rivas drugi su joj prenijeli. Zbog toga je u velikom šoku.

-To je nešto najružnije što sam do sada pročitala! Zgražavam se – priča u šoku Zmijanac i nastavlja:

– Ne želim se previše uzrujavati zbog takvih gluposti, ali mi nije ni svejedno. Nije mi jasno kako nekome takvo nešto može pasti na pamet. To nema veze sa istinom. Prošlo je 20 godina otkako je umrla moja majka i sada se našao neko ko nema veze s mojim životom da izmišlja takve gluposti. Ona se kao lav borila za moje školovanje, dala sve od sebe da me izvede na pravi put. I onda se pojavi neko ko izmisli da me je primoravala da radim u javnoj kući! Užas! Ona je bila moj anđeo čuvar dok je bila živa, a i danas kada je više nema među nama.

Kaže kako uopće ne poznaje Vesnu Rivas. Ali zna ko stoji iza svega.

– Uopće je ne poznajem. Ma, ko je ona?! Iza svega stoje pojedinci koji jedva dočekaju da neko izjavi takvu glupost da bi me ocrnili. Ali neka im je na čast – poručuje popularna Zmijanac.

Vesna je uvijek imala zanimljiv ljubavni život. Bila je u vezi sa mnogim muškarcima. Ali to je, veli ona, nije puno koštalo.

– Oni su bili velika pomoć za moj razvoj u životu. Tačno su bili tu gdje treba, koliko i kako treba da bih bila danas ovdje gdje jesam – priča pjevačica.

Zmijanac kaže da mnogi dijelovi iz njene biografije koji se i danas prepričavaju nisu istiniti, ali nerado priča o svojoj burnoj prošlosti.

– Mene narod jako voli i ne postoji niko ko može toliko da me nablati i naruži, jer ljudi to neće prihvatiti. To poštovanje između publike i mene traje godinama jer sam u kontaktu s ljudima prirodna, a ne onakva kakvom me mediji predstavljaju. Sve što nije istinito narod prepoznaje i ne prihvata. Inače sam sva skandalozna i kao takva nisam nimalo dobra za sebe, i ne treba novinari još da mi dodaju – kaže nekadašnja kraljica folk muzike.

