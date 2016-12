Halid Bešlić siromašnoj porodici iz okoline Sarajeva cijepao drva!

Ovih drugih je na radost ljubitelja njegove pjesme bilo mnogo više te je za nadati se uspjeh bh. legende još mnogo godina zagarantovan.

Za one koji ne znaju Bešlić je i veliki humanitarac što je i dokazao bezbroj puta, ali nikada nije želio da se to ističe u pisanim i elektronskim medijima, a često je znao i reći svojim prijateljima da siromašnima i ugroženima daje ”iz jedne ruke, da druga ne vidi”. Pomagao je Halid i dalje pomaže svima kojima je pomoć potrebna, a to mu se opet s druge strane i vraća.

Međutim, nedavno smo na jednom estradnom druženju na kojem je pjevao Halid Bešlić od njegovog bliskog prijatelja čije ime nećemo otkrivati, čuli zanimljivu priču s početka devedesetih godina, a koja se dogodila u okolini Sarajeva, piše “Express“…

“To je bilo u vrijeme promocije albuma na kome su se našle pjesme ”Mora i planine”, ”Sarajevo srećo moja”, ”Zlatne niti” i druge kada je Halid saznao da je nekoj porodici koja je bila u teškoj materijalnoj situaciji potreban ogrjev za zimu. Stupio je u kontakt sa porodicom, sve uvezao, naručio drva i ugalj da imaju za zimu i otišao da ih posjeti. Ono što je meni bilo posebno fascinantno prilikom te posjete je što je Halid sa nekoliko svojih prijatelja toj porodici pomogao da se ugalj unese u podrum i što je cijepao drva. Zamislite sada Halida Bešlića vidjeti sa sjekirom u ruci, kako cijepa drva i pomaže tim ljudima koji su bili na rubu egzistencije. Bili su mu mnogo zahvalni. Stoga ne treba iznenaditi što taj čovjek danas u životu ima sve, od porodičnog mira i blagostanja pa do estradnog uspjeha toliko godina. Treba nekada zaslužiti i kod Boga, a naš Halid je to znao i i dalje zna”, zaključio je Bešlićev prijatelj.

