RADIN OTAC BIJESAN: Haris će joj potrošiti sve pare! Zbog njega je kupila auto od 50.000 eura a još ni stana nema!

Odmah se požalio komšijama da se njegova Rada razbacuje zbog Harisa Berkovića, a još kad je saznao cifru , jer auto vrijedi 50.000 eura, samo što nije pao u nesvijest. Istina on je kćerki čestitao i poželio joj sve najbolje, ali ipak drugačiju verziju priče krije od nje, piše “Star“.

– Ja ću poludjeti, taj mali Haris će joj potrošiti sve pare. On ju je natjerao da kupi auto od 50.000 eura, a još ni stan nije kupila, živi kao podstanar sa njim. Čuo sam ih jednom prilikom da pričaju o autima i znam dobro da je on spomenuo taj model i baš zbog njega ona je kupila novi auto. Rada je uvijek bila štedljiva djevojka pa cijelo vrijeme je vozila peugeot od par hiljada eura. Samo se razbacuje zbog tog Harisa, još je otišla i u Njujork zbog njega. Moja se Rada izgleda opet zaljubila do ušiju, pa sve radi srcem, samo da se ne razočara zbog toga – završava Rade.

loading...

Facebook komentari