MELINA: “ZBOG HARISA SAM SE UDEBLJALA”

To su uvijek radni dani kada smo zajedno. Ipak, nismo mi u muci da nemamo slobodno vrijeme, to se uvijek nađe. Nismo u rudniku 365 dana, nije to tako strašno. Hari radi dva puta sedmično. Za druženje sa prijateljima i za naša putovanja uvijek imamo vremena – kaže Melina i otkriva da u slobodno vrijeme Haris voli da kuha, piše “Expressmag“.

– Fantastično nam je, ove godine smo se svi popravili! Hari je odustao od klope na vrijeme, pa je i skinuo kilograme. Ja nisam, pa se i dalje patim! Od januara ću da regulišem sve – priznaje Melina, koja je na jednu gradsku žurku na kojoj smo je sreli došla u haljini do poda.

– Nisam navikla da nosim duge haljine… Jesam uvijek našminkana, ali uglavnom nosim haljine do ispod koljena – kaže Melina, koja dodaje da je kod kuće u trenerci, kao i svi drugi ljudi.

