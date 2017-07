“DO SADA NISAM O TOME SMIO PRIČATI, ALI…”: Hrvatski naučnik otkrio kada stiže lijek za RAK PLUĆA

Štagljar, koji radi kao profesor na odjelu za biokemiju i genetiku na sveučilištu u Torontu, jedan je od sudionika velike međunarodne konferencije koja je u Splitu ovih dana okupila stotinjak vodećih znanstvenika. Hrvatski znanstvenik već neko vrijeme radi na istraživanja lijeka za karcinom pluća i, po svemu sudeći, čini se da je vrlo blizu svom cilju, piše “Index“.

Advertisements

“Za 6 do 12 mjeseci izlazimo s lijekom protiv najčešćeg oblika raka pluća”

“Upravo smo završili veliku studiju koja je trajala tri godine. Do sada o tome nisam smio pričati, ali nisam niti htio izlaziti u javnost o stvarima koje nisu bile 100% sigurne. Sada sa sigurnošću mogu reći da za 6 do 12 mjeseci izlazimo u javnost s lijekom protiv najčešćeg oblika karcinoma pluća, a to je karcinom pluća nemalih stanica koji je uzrokovan mutacijama u proteinu EGFR. To je jedna predivna vijest za oboljele od karcinoma pluća od kojeg u svijetu umre godišnje 1,6 milijuna ljudi”, rekao je Štagljar u razgovoru za HRT.

“Čuli smo predivno predavanje Terencea Rabbittsa sa sveučilišta o Oxfordu koji je prvi puta pokazao novi lijek protiv tumora koji su uzrokovani mutacijama u k-rast proteinu. Radi se o stvarima koje će sudionici naše konferencije prvi puta čuti općenito u svijetu pa će sigurno otići zadovoljno s kongresa”, kazao je vrhunski znanstvenik koji već godinama živi i radi u Kanadi.

Advertisements

loading...

Facebook komentari