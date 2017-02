ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE NAUČNIKA: Mjesec će se sudariti sa Zemljom

Naučnici tvrde da će kao rezultat trenja plime – način na koji se mjesečeva gravitacija igra sa okeanima na Zemlji, što na kraju dovodi do plima – Mjesec će polako početi da se kreće ka Zemlji, i na kraju će se sudariti sa našom planetom, piše “Webtribune“…

Prema riječima stručnjaka, Zemlja i Mjesec će se sudariti u događaju koji će biti katastrofalan za oba nebeska tijela.

Iako se naš Mjesec trenutno udaljava od Zemlje, otprilike na po 4 cm godišnje, naučnici su izdali oštro upozorenje tvrdeći da će Mjesec na kraju jurnuti prema Zemlji.

Džejson Barns, planetarni naučnik sa Univerziteta u Ajdahu, rekao je za Forbes: “Posljednji kontakt u evoluciji Zemlja – Mjesec doveo bi do uništenja Mjeseca i proširenja Zemlje.”

Naučnici kažu da će rotacioni period naše zemlje usporiti i uklopiti se sa orbitalnim periodom Mjeseca. Kada se to desi, gravitacija naše planete će povući Mjesec, što će uzrokovati to da on počne polako da nam se približava.

“Predviđa se da će se Mjesec približiti Zemlji toliko da će se na kraju stopiti s njom“, rekao je Barns.

Ipak, ne brinite se. Naučnici kažu da se ovo neće dogoditi u narednih 65 milijardi godina.

Za 65 milijardi godina, stvari u našem solarnom sistemu će biti skuhane. Do tada će Sunce dostići svoju fazu crvenog džina – kraj njegovog života gdje će početi da se širi, gutajući, na kraju, većinu našeg solarnog sistema.

“Mi još uvijek ne možemo biti sigurni da li će sistem Zemlja – Mjesec preživjeti Sunčevu fazu crvenog džina”, kaže Barns.

Zanimljivo, nedavna studija je izazvala sve ono što su astronomi mislili da znaju o tome kako je naš “prirodni” satelit nastao. Prema vodećoj teoriji, naš Mjesec je formiran nakon kolizije prvobitne, manje Zemlje i misteriozne planete Teia. Krhotine nastale kolizijom su formirale gust, vruć oblak krhotina širom našeg svijeta, od čega je, po sili gravitacije, oblikovan naš prirodni satelit.

Stručnjaci iz Izraela su upravo iznijeli novu teoriju koja ukazuje da je naš Mjesec možda formiran iz niza masivnih uticaja, a ne samo jednog. Studija objavljena u časopisu “Nature Geoscience”, objašnjava zašto je Zemljin prirodni satelit uglavnom sačinjen od zemaljskih materijala, a ne mješavine elemenata i onih sa drugih nebeskih tijela koji su učestvovali u koliziji.

Čini se da je prilično uobičajeno za nebeska tijela da utiču jedni na druge.

