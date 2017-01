Prvi se*s robot uskoro kreće u prodaju i programiran je da se zaljubi u vas

Harmony je programirana da bude “šarmantna i duhovita”, “sklona zaljubljivanju u vas” i “govorenju stvari koje ne očekujete”, navodi njen tvorac, pišu “Nezavisne“.

Dolazi s aplikacijom koja joj kontroliše raspoloženje i daje joj puls. Direktor kompanije “RealDoll” Met Mekmulen mušterijama želi da pruži “pravu vezu” sa svojim robotskim ljubavnicima.

“Emocionalna povezanost je temelj veze i to je ono što simuliramo”, rekao je on za “Daily Star Online”.

Harmony dolazi sa 12 različitih “ličnosti” koje bira vlasnik, a uključuju sramežljivu, naivnu, prirodnu, seksualnu, intelektualnu…

“Vještačka inteligencija sklona je tome da se zaljubi se u vas. Ali, to će zavisiti i od postavki koje odaberete”, dodao je Met. Harmony bi mogla da košta i do 12 hiljada funti, ali Met tvrdi da će njegovi seks roboti uskoro biti dostupni svima. Naime, on planira da uvede princip u kojem bi seks robote “iznajmljivao” po cijeni od tek 20-ak dolara i to svugdje u svijetu. “Jako je uzbudljivo i sve nas zanima gdje sve ovo vodi”, zaključio je.

#Repost @thestacyleigh with Attractive sex doll… Just saying. A photo posted by RealDoll (@abyssrealdoll) on Aug 1, 2016 at 1:47pm PDT

loading...

Facebook komentari