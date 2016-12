Britanski naučnici: Kućni ljubimci liječe anksioznost, depresiju, stres…

Kućni ljubimci često su najsnažnija društvena podrška u životu njihovih vlasnika jer im garantuju trajan i siguran odnos kakav se ne može ostvariti u vezama s ljudima, kaže voditeljica studije Helen Brooks s mančesterskog univerziteta, piše “Večernji“…

Terapija uz asistenciju životinja daje sjajne rezultate u liječenju depresije, stresa i anksioznosti. Kontakt s krznenim i čupavim “terapeutima” vraća samopouzdanje, daje osjećaj sigurnosti, motivira i podsjeća na značaj brige o drugome, o sebi, psiho-fizičkom balansu i zdravlju.

One bude nježne osjećaje, ideju o tome da smo nekome uistinu važni. Maske koje imamo pred drugim ljudima nestaju pred životinjama, jer njih ne moramo ničim fascinirati. Dovoljno je posvetiti im pažnju, iskazati nježnost i oni je instinktivno vraćaju.

“Uprkos tome što je efikasnost terapije uz asistenciju životinja veoma dobro dokumentovana, priroda uloge koju kućni ljubimci imaju u svakodnevnom suočavanju s teškim mentalnim bolestima još je nedovoljno istražena”, kaže Brooks.

Kućni ljubimci s vlasnicima grade stabilan i blizak odnos. To je posebno vidljivo kod osoba koje većinu vremena provode “u četiri zida” i kojima je kontakt s ljudima vrlo ograničen. Ljubimci su trajno fizički prisutni i često odvraćaju vlasnikove misli od teških psihičkih simptoma, uznemirujućih iskustava, čak i samoubilačkih misli.

Brooks je istraživanje s kolegama provela na 54 osobe kojima je dijagnostikovana dugotrajna duševna bolest. Fokusirali su se na svakodnevno iskustvo življenja ispitanika s mentalnom bolešću.

“Amerika i Australija daleko su ispred Velike Britanije kad je u pitanju terapija uz asistenciju životinja. Pacijenti se oslanjanju manje na lijekove, a više na nefarmakološke intervencije. Jedna od njih je i terapija uz asistenciju životinja”, kazala je Brooks.

Primjera radi, nekoliko američkih programa povezuje kućne ljubimce s određenim pacijentima. Jedan od njih – “Senior Pets for Senior People and Senior Dogs for Seniors” spaja starije životinje s penzionerima kojima je potrebno društvo kod kuće.

“Šećem psa za gospođu koja ima 92 godine, gluha je i živi u potpunoj izolaciji, a na životu je drži njena Jack Russell terijerka. Njihova povezanost vrlo je snažna i korisna za obje. Često ne primjećujemo emocionalne potrebe ljudi. Kad su zdravstveni i socijalni problemi posrijedi, rješenje može jednostavno “zuriti” u vas ili vam sjediti u krilu”, istakla je jedna od zaposlenica spomenute neprofitne organizacije.

