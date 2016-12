Stručnjaci otkrili od koga naslijeđujemo gen zaslužan za rak dojke

Prvi na listi je visoki holesterol, za šta u potpunosti možemo “okriviti” porodicu, tvrdi američka genetičarka Šivani Nazaret, piše “24sata“…

“Jedan na 500 ljudi ima genetsku mutaciju koja je uzročnik porodične hiperkolesterolemije – nasljedne bolesti srca koja može biti uzrok preuranjenog srčanog ili moždanog udara“, otkriva Nazaret i dodaje kako oboljeli od porodične hiperkolesterolemije ne mogu da regulišu holesterol koji se zato nagomilava u venama.

“Ne pomažu čak ni rigorozne dijete ili vježbanje jer su u ovom slučaju geni učinili svoje”, kaže Nazaret.

I dok oba roditelja mogu da budu krivci za visoki holesterol, rak dojke naslijeđujemo od oca. Naime, svaki je čovjek rođen s genima BRCA1 i BRCA2 koji ne stvaraju zdravstvene probleme dok nisu mutirani. Ali žene koje naslijede mutaciju jednog ili oba BRCA gena od strane oca, imaju veći rizik od nastanka raka dojke.

Doktorka Nazaret pojasnila je kako navedeni geni nisu opasni po zdravlje muškaraca jer je rak dojke rijetka pojava među muškom populacijom, dok se isto ne može reći i za žene.

Ako za gubitak kose okrivljujete mušku stranu porodice – obraćate se na pogrešnu adresu. Gen koji ima ključnu ulogu kod ćelavosti nalazi se na hromozomu X, koji muškarci uvijek naslijeđuju od majki, dok žene isti gen preuzimaju od oba roditelja.

Za dijabetes tipa 2 najčešće je kriv neuredan način života, ali istraživanja pokazuju da čak 5 posto mladih ima znakove ove bolesti iako redovno vježbaju. I ovdje je problem genetska mutacija pa se radi o obliku dijabetesa koji su naučnici nazvali MODY.

Nasljedne su i dugotrajne glavobolje

“Sklonost dugotrajnim i teškim glavoboljama propraćenim mučninom nasljedna je u čak 70 do 80 posto slučajeva”, tvrdi doktor Kejt Henri sa Univerziteta New York. Naučnici su otkrili kako gen naziva tresk izaziva pojavu migrena, a on se često naslijeđuje od roditelja.

Bolesti srca preuzimamo od majke

Ako je vaša majka imala probleme sa srcem, imate 20 posto veću vjerovatnoću da ćete ih imati i vi, otkrile su četiri odvojene naučne studije. Način na koji prethodni infarkt majke utiče na našu sklonost njemu nije u potpunosti razjašnjen, ali ipak je očit, tvrde stručnjaci.

Nismo pošteđeni ni psihičkih bolesti

Oko 10 posto iznosi vjerovatnoća da ćete naslijediti sklonost oboljevanju od depresije, otkrio je američki Institut za mentalno zdravlje. Stručnjaci objašnjavaju kako je depresija samo jedna od psihičkih bolesti koje se mogu naslijediti, uz bipolarni poremećaj i šizofreniju.

