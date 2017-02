IMATE GA, A NE ZNATE DA GA KORISTITE: 10 tajnih funkcija pametnih telefona kojim ćete zadiviti sve oko sebe

Pogledajte 10 stvari za koje skoro niko ne zna.

1. Najlakši način da uštedite bateriju

Ako izaberete crnu ili jednostavnu tamnu pozadinu na ekranu, automatsko posvjetljivanje piksela će se isključiti i primijetićete da vam baterija duže traje. Pokušajte i vi!

2. Tajna igrica

Počevši sa verzijom “Gingerbread” 2.3, Google je ostavio mali poklon za korisnike ovih uređaja. Međutim, njegovo pronalaženje je malo komplikovano. Evo instrukcije: prvo, idite na opciju “Settings” i izaberite “About phone” o vašem telefonu ili tabletu. Brzo pritiskajte opciju “Android version” više puta i pojaviće se mala figura na ekranu. Brzo pritiskajte ponovo i otvoriće vam se tajna igrica. Niste još pronašli? Šta čekate?

3. Daljinsko upravljanje

Idite na “Settings”, pa “Security”, “Device administrators” i pogledajte opcije koje omogućavaju daljinsko upravljanje. U ovom slučaju, ako izgubite telefon, možete ga locirati bez gubljenja podataka.

4. Govorni tekst

Ne samo da možete da čitate ovaj članak, već i možete da ga slušate ako imate Android. Dakle, ako više volite da slušate dolazne informacije od čitanja, idite na “Settings” pa “Accessibility” i uključite govorni tekst koji je pod “Text-to-Speech” opcijom, piše “Fokuzz“.



5. Uveličavanje ekrana

Ljudi sa lošim vidom nisu ni svesni koliko ova funkcija može da im pomogne. Samo idite na opciju “Settings”, pa “Accessibility” i “Magnification gestures”. Na ovaj način bićete u mogućnosti da uveličate bilo koji dio ekrana jednostavnim tapkanjem na njega.

6. Kako da brzo restartujete sistem

Da li vam se desilo da vam se Android iznenada zamrzne ili radi vrlo usporeno? Ako vam se ovo desi, probajte da mu restartujete sistem, umesto bilo kojih drugih pokušaja. Samo pritisnite opcije “Power Button”, “Home Key” i “Volume up” istovremeno više puta.

7. “Hotspot” režim

Ne treba da kupujete poseban 3G modem ili ruter kako biste koristili internet na različitim uređajima, jer vaš pametni telefon to može sam da uradi. Idite na opciju “Settings”, pa “Tethering and portable hotspot” i uključite opciju “Portable WLAN hotspot”. To je to!

8. Kontrolišite vaš pametan telefon pokretima glave

Postoje situacije kada treba da iskoristite neki gedžet, ali su vam ruke ili preokupirane ili je napolju hladno pa nosite rukavice. Međutim, postoji rješenje za ovo! Nakon što budete instalirali besplatnu aplikaciju pod nazivom “EVA Facial Mouse”, moći ćete da kontrolišete svoj Android jednostavnim pokretima glave!



9. Uključivanje režima gosta

Ako želite da pozajmite nekome telefon, a da ipak sačuvate svoju privatnost i privatne podatke, koristite režim gosta. Prevucite sa dva prsta od gore na dole i pritisnite korisničku ikonicu sa gornje desne strane. Pojaviće se “Add guest” ikonica i moći ćete da izaberete koje će informacije biti dostupne vašem gostu.



10. Otključavanje Androida detektorom za lice

Android vam omogućava da otključate telefon jednostavnim prepoznavanjem vašeg lica. Kako biste još više osigurali ovu opciju, novija verzija je dodala sloj zaštite u kojem telefon može da se otključa samo kada je lice usklađeno i kada trepćete. Treptanje govori sistemu da je osoba živa i da nije ilegalan pokušaj otključavanja korišćenjem slike. Kako biste aktivirali, koristite opciju “Settings”, pa “Security”, “Screen lock” i “Face unlock”.

