Kako da provjerite da li neko prisluškuje vaš mobilni telefon

Nebrojeno je mnogo hakera u virtuelnom svijetu koji zarađu za život “provaljujući” u računare, i-mejlove, račune na društvenim mrežama, zbog čega se zabrinutost korisnika svih ovih tehnoloških servisa svakodnevno povećava. Štaviše, svako od vas može da postane mini-haker, jer na internet prostranstvima postoji veliki broj uputstava kako da nekog “špijunirate” i kako da narušite njegovu privatnost. Nasuprot tome stoje i brojna uputstva kako da provjerite da li vas neko prisluškuje, odnosno, vaše tehnološke uređaje, piše “B92“.

Recimo, ukoliko pokušate da isključite vaš mobilni uređaj, ali osvetljenje na pozadini još dugo gori ili jednostavno telefon odbija da se isključi navodi se da je moguće da vas prisluškuju. Atipična “ponašanja” telefona u brojnim slučajevima ukazuju da ima probleme sa određenim komponentama, koja često mogu da izaovu virusi, prenosi portal Kvora. Uz pomoć virusa često hakeri daljinski upravljaju vašim mobilnim uređajima, stoga je vrlo važno da provjeravate sve one čudne pojave, zvukove, osvjetljenja ili pak korišćenje aplikacija koja ispoljava vaš mobilni uređaj. Ipak, sve to ne mora da bude baš pokazatelj da vas prisluškuju, te su hakeri osmislili i način koji bi, u teoriji, trebao da vam olakša da saznate da li neko zadire u vašu intimu.

Potrebno je da provjerite da li je vaš mobilni telefon vruć iako stoji negde izvan dometa vaših ruku. Ukoliko je razlika u toploti uočljiva, to znači da je mobilni podložan nekoj aktivnosti i stoga treba odraditi naredna dva koraka: – Ukucajte *#06# nakon čega će se pojaviti IMEI kod, koji liči na bar kod. “Otvorite postavke telefona, potražite opciju status ili u pretragu u ukucajte IMEI. Ako su posednje dvije cifre jednake kao u prethodnom kodu, to znači da vas ne prisluškuju. Ukoliko se vaši brojevi razlikuju to znači da ste bili ili ste još uvijek pod nečijom prismotrom. Takođe, postoje i brojni drugi način, koje možete potražiti širom interneta.

