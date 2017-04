VAŠ INSTAGRAM PROFIL OTKRIVA TUŽNU ČINJENICU O VAŠOJ LIČNOSTI

Vrlo je vjerojatno kako već odavno imate svoj Instagram profil, na kojem svoje sljedbenike redovito obavještavate gdje ste, s kim i što radite. A upravo se jedno nedavno istraživanje bavilo korisnicama ove najpopularnije društvene mreže na svijetu, a rezultati su pokazali sljedeće: korisnici Instagrama su narcisoidni pojedinci, koji traže pažnju, ali i konstantno odobravanje i prihvaćanje od strane svojih vršnjaka.

Šokantno?

Pa i ne baš! I neka prijašnja istraživanja tvrdila su kako je Instagram, od svih društvenih aplikacija na vašem telefonu, ona koja najviše podiže ego. U istraživanju je sudjelovalo čak 10 tisuća milenijalaca, a njih čak 64 posto otkrilo je kako vjeruje da je Instagram najnarcisoidnija društvena mreža. Tako to možda nećete priznati na glas, no često se nađete kako dugo uređujete ili birate sliku koju ćete objaviti ili čak brišete one koje po vama nisu dobile dovoljno lajkova i komentara. Čak 78 posto ispitanika otkrilo je kako zna nekoga tko redovito briše takve slike.

Jeste li sada šokirani?

Naravno da niste, jer je ovo istraživanje samo potvrdilo ono što smo već znali, prenosi “Index“.

