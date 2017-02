PAO FACEBOOK: Korisnici širom Evrope javljaju o blokadi, na news feedu ih dočekala dosta čudna poruka…

Mnogi korisnici na svojem su Facebook profilu vidjeli obavijest u kojoj se navodi kako nema objava koje mogu pregledati, dok se kod nekih pojavljuje obavijest koja kaže kako će vidjeti više objava ako dodaju još ljudi u svoju listu prijatelja, piše “Net“.

Ljutiti korisnici iskalili su svoj bijes na Twitteru.

I know I'm not the only one, facebook news feed. What's happening? ☁ pic.twitter.com/aOWi7YKGTn

@facebook news feed is down in the uk, saying retry no stories to show

— John Goddard (@jiege01) February 22, 2017