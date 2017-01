SPLIĆANKA ANA POSTALA GLOBALNI HIT NA YOUTUBEU – Ima milion pregleda svojih videotutorijala: “Nije lako početi zarađivati, treba imati vjere u sebe”

– Zapravo se nikada nisam doživljavala naročito kreativnom osobom niti sam se bavila nečim sličnim. Proučavala sam što je najgledanije u svijetu i zaključila da su to moda, ljepota, gameri, videa za djecu i “do it yourself” ili “uradi sam” tutoriali, piše “Jutarnji“.

Kako igrice ne znam igrati, djecu ne želim snimati, a nisam ni neki stručnjak za šminku, ostala mi je kategorija “uradi sam”. S djecom sam često izrađivala neke stvari, ali to nije bilo ništa posebno – prisjeća se Ana, na čijem se kanalu mogu pronaći različiti “uradi sam” tutorijali, poput dekupaž tehnike, shabby chic, božićnih i uskrsnih dekoracija, suvenira i scrapbookinga.

– Uletjela sam u ovo bez ikakvog znanja, ali s puno volje i želje da naučim i da to uspije. Tako sam u početku radila jednostavne božićne i uskrsne dekoracije, a potom sam otkrila dekupaž i svaku novu tehniku unutar dekupaža koju sam isprobavala odmah sam i snimala bez neke posebne pripreme i vježbanja – objašnjava nam Ana.

Kao pravi posao

Potom je otvorila i svoju Facebook stranicu i YouTube kanal. Kako je vrijeme prolazilo, shvatila je da se njezin rad sviđa sve većem broju ljudi.

– Počeli su me pratiti, pitati za savjete, slati slike svojih radova… Sve mi je to bilo neobično jer sam i sama bila početnik – govori uz smijeh.

Ipak, priznaje, kad se počela time baviti, mnogo ljudi ju je čudno gledalo. Komentirali su da to nije posao, da se od toga ne može živjeti…

– A meni je baš zato ova ideja bila zanimljiva. Da ne moram biti 8, 9 ili 10 sati na poslu, da mogu posao prilagoditi sebi, da se mogu posvetiti djeci i, što je najvažnije, da radim ono što volim. Čak su mi i djeca zavoljela dekupaž i već imamo dosta njihovih radova – kaže Ana.

Humanitarno djeluje

Mnogo je vremena posvetila svojem projektu. Ima više od dvije stotine videosnimki, od kojih svaka traje od tri do pet minuta, a za svaku joj treba od nekoliko sati do dva dana, ovisno o tehnici kojom radi. Kanal je na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku.

Ana kaže i da je surađivala s poznatim stranim youtubericama te da danas ima ponuda domaćih i stranih kompanija za sponzorstva.

– U početku sam dosta novca trošila na materijale i nije bilo lako. No, srećom, ako imate dobar kanal, sve se vrati. U godinu dana sam od potpunog anonimca došla do toga da ljudi znaju za mene. Nije lako početi zarađivati, ali treba imati vjere u sebe i u to što radite i ignorirati ružne komentare ako ih ima – komentira 32-godišnja youtuberica koja za budućnost ima mnogo planova.

Do sada se nije bavila prodajom jer se uz ostale obaveze nije mogla kvalitetno tome posvetiti.

– Dio radova sam poklonila, dio dala za humanitarnu akciju u organizaciji jedne splitske škole, a najvjerojatnije ću se uskoro početi baviti i prodajom jer mi se javljaju ljudi iz cijelog svijeta sa željom da nešto i kupe – zaključuje Ana.

