8 ključnih podataka koje morate znati o hepatitisu

Virusni hepatitis jedan je od vodećih uzroka smrti na globalnom nivou, što čini 1,34 miliona smrti u 2015. Virusni hepatitisi ne pogađaju određeno geografsko područje niti određene grupe ljudi; To je zaista globalna epidemija koja može uticati na živote miliona ljudi a da oni toga čak i nisu svjesni. Trenutno 90% ljudi koji žive s hepatitisom B i 80% koji žive s hepatitisom C nisu svjesni svog statusa. Ne poznavanjem svog statusa mogu dovesti do stvarne mogućnosti razvoja fatalne bolesti jetre u nekom trenutku njihova životu ili nesvjesno prenositi infekciju drugima, piše “Ordinacija“…

Prema podacima Prvog globalnog hepatitis izvještaja SZO u 2015:

325 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je hroničnim hepatitisom B ili C a većina i ne zna da je zaražena (taj broj je je 10 puta veći od broja zaraženih HIV-om).

se u svijetu virusom Hepatitisa C zarazilo 1.75 miliona osoba.

je u svijetu od Hepatitisa B ili C umrlo 1.34 miliona ljudi, (taj je broj usporediv sa smrtnošću uzrokovanom tuberkulozom i veći je od onog uzrokovanog HIV-om).

Virusni hepatitis jedan je od vodećih uzroka smrti na globalnom nivou.

Dok se smrtnost uzrokovana HIV, tuberkulozom i malarijom u svijetu smanjuje, smrtnost od virusnih hepatitisa se povećala za 22% od 2000. godine.

Ukoliko se ne liječe Hepatitis B i C postupno mogu dovesti do ciroze i karcinoma jetre te preuranjene smrti.

85% potreba za transplantacijom jetre i 80% smrtnosti od karcinoma jetre uzrokovano je hepatitisima.

Hronični virusni hepatitis C danas se uspješno može izliječiti u visokom postotku (95-98%) terapijom novim lijekovima koji su dostupni i u Hrvatskoj.

