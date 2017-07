Nije leđno: Koji je zapravo najbolji stil plivanja ako vas bole leđa?

Zabrinjava činjenica da se bolovi u leđima sve više pojavljuju u mlađih osoba, što je često povezano sa sjedilačkim načinom života (učenje, videoigrice i slično), nedovoljnom fizičkom i sportskom aktivnošću i sklonošću pretilosti, napominje dr. sc. Hrvoje Klobučar, dr. med., specijalist ortoped u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion, piše “Zadovoljna“.

Leđni stil plivanja najmanje opterećuje kralježnicu, iako i ovdje valja biti oprezan jer prilikom rotacija trupa kod zaveslaja rukama može doći do preopterećenja kralježnice

Plivanje, odnosno kretanje u vodi, nastavlja Klobučar, izvrsna je sportska aktivnost koja aktivira mišiće cijelog tijela, a pritom minimalno opterećuje zglobove.

Ako osoba ima višak kilograma i želi se početi baviti sportom, ako primjerice počne trčati, osobito na tvrđim podlogama, moguća je pojava bolova na tetivnim hvatištima, preopterećenje zglobova i sličnih tegoba. S druge strane, ako se odlučite na aktivnosti u vodi, svakako bi bilo dobro započeti s trčanjem u dubljoj vodi. Sila uzgona smanjuje opterećenje na zglobove, a gustoća vode stvara otpor kretanju voluminoznog tijela utječući tako na gubitak masnih naslaga i jačanje mišića, savjetuje Klobučar.

Plivanje je ipak naš omiljeni način kretanja kroz vodu i nešto laganija aktivnost od trčanja u vodi, točnije prilikom plivanja tijelo zapravo pluta na vodi i kretanje zaveslajima ruku i nogu daleko je lakše od pokušaja trčanja kroz vodu. Postoji više različitih stilova i nismo svi jednako vješti sa svakim od njih. Najlakši i najzastupljeniji stil plivanja jest varijanta prsnog stila plivanja kod kojeg plivač najčešće zadržava glavu iznad razine vode, krećući se ravnomjernim i simetričnim pokretima ruku i kretnjama nogu poput žabe. Pročitajte i 10 razloga zašto je plivanje najbolji izbor baš za svakoga.

VERTIKALNO PLIVANJE – NAJBOLJE

Hrvoje Klobučar, specijalist ortoped u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion daje 3 savjeta kako pravilno plivati te općenito kretati se u vodi ako nas muče bolna leđa:

“Za cijeli lokomotorni sustav od koristi će biti šetnje ili pokušaj bržeg kretanja (trčanja) kroz vodu”

1. Nastojanjem da se i noge približe površini vode jako se isteže kralježnica, osobito u donjem dijelu, što može dovesti do pojave bolova. Stoga je za sve osobe s bolovima u donjem dijelu leđa preporučljivo izbjegavati ovaj stil plivanja, no ako je to jedina tehnika kojom vladate, tada predlažem da spustite noge i donji dio tijela dublje u vodu, tako da tijelo bude postavljeno gotovo vertikalno u odnosu na površinu vode, a rad ruku može održavati tijelo na površini. Nogama se plivač može kretati kao da vozi bicikl ili “žabljim” pokretima.

2. Slobodni stil plivanja (“kraul” tehnika) opterećuje također donji dio leđa, a kod osoba s bolnim vratnim dijelom kralježnice, česte rotacije u stranu prilikom uzimanja zraka mogu također izazvati bolove. Leđni stil plivanja najmanje opterećuje kralježnicu, iako i ovdje valja biti oprezan jer prilikom rotacija trupa kod zaveslaja rukama može doći do preopterećenja kralježnice, osobito ako već postoje rotacijske deformacije.

3. Ukoliko imate povremeno bolna leđa, očekuje se da će vam leđno plivanje koristiti, no ako imate izrazite tegobe s leđima ili već operiranu kralježnicu, preporučujem plivanje s vertikalnim položajem tijela. Za cijeli lokomotorni sustav od koristi će biti šetnje ili pokušaj bržeg kretanja (trčanja) kroz vodu.

