‘Juče mi je otkriven rak dojke, ovo je bio jedini simptom i moraju ga vidjeti sve žene’

Sherrie Rhodes majka je troje djece koja je u ponedjeljak, 24. jula, saznala da ima rak dojke. Odlučila je na Facebooku podijeliti sliku jedinog simptoma koji je mogao ukazati na to stanje, i to kako bi pomogla drugim ženama da lakše na vrijeme uoče opaku bolest, piše “Index“.

Iako je glavni simptom raka dojke uglavnom izraslina, kod Sherrie se pojavilo udubljenje sa strane na desnoj dojki. Kako je riječ o vrlo rijetkom slučaju, taj simptom uglavnom prođe nezapaženo.

“Jučer mi je dijagnosticiran rak dojke. Potpuno sam šokirana jer je ovo malo udubljenje (na slici) bilo jedino simptom koji sam imala. Primijetila sam to udubljenje krajem juna i otišla kod svog liječnika opće prakse koji me uputio u kliniku. Otišla sam na pregled i skeniranje koje je otkrilo prisustvo neke mase, što je mamogram potvrdio pa sam isto dan otišla i na biopsiju. Kako nije bilo kvržice, nisam bila ni najmanje zabrinuta, no rezultati su pokazali da je u pitanju rak dojke. Molim vas, redovno provjeravajte grudi i ne ignorišite baš ništa čudno što primijetite. Da i sama nisam vidjela sličnu sliku, ne bih znala da je to udubljenje simptom raka. Molim vas dijelite dalje i širite svijest”, napisala je.

