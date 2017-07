Prestanite pušiti jednom zauvijek: U tome će vam pomoći ove namirnice

Jedna studija je dokazala da je uzimanje ribljih ulja u obliku omega-3 masnih kiselina snažan saveznik u borbi protiv pušenja, piše “B92“.

Advertisements

Naime, studija Univerziteta Haifa u Izraelu dokazala je da su pušači koji su konzumirali veće količine omega-3 masnih kiselina pušili u prosjeku 10 odsto manje, a oni koji su u potpunosti prestali nisu ni osjećali potrebu za cigaretama.

Nadostatak omega-3 masnih kiselina je inače čest kod pušača, a on oštećuje moždane ćelije i vezu između nerava u dijelu mozga koji je zadužen za kontrolisanje želje. Upravo to objašnjava činjenicu da nadoknađivanje omega-3 masnih kiselina dovodi i do manje želje za cigaretama.

Stoga se preporučuje da se jede više hrane koja sadrži omega-3 masne kiseline: losos, skuša, sardine, orašasti plodovi, sjemenke suncokreta i maslinovo ulje.

Advertisements

loading...

Facebook komentari