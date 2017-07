Oprez! Velike vrućine šok su za srce, a infarkt može uzrokovati i prejaka klima

S obzirom na iznimno visoke temperature kojima smo svjedočili nedavno, ali i činjenicu da će takvih dana tijekom ljetnih mjeseci biti još mnogo, razgovarali smo s doktoricom Ivanom Portolan Pajić iz Zaklade «Hrvatska kuća srca» koja nam je izdvojila nekoliko korisnih savjeta, piše “Ordinacija“.



1. HIDRATACIJA I PREHRANA

S obzirom na činjenicu da ljeti zbog znojenja gubimo više tekućine, ali i minerala i elektrolita, iste je potrebno nadoknaditi kroz pojačan unos vode u organizam te konzumacijom voća i povrća. Jedan od simptoma nedostatka vode u organizmu je i ubrzano kucanje srca. Stoga kako bi izbjegli šokove za srce, ali i cjelokupni organizam, konzumirajte dnevno barem 2 l tekućine. Izbjegavajte alkohol i gazirana pića, kao i ona s puno kofeina. Jedite raznoliko sezonsko voće i povrće, a smanjite unos hrane bogate masnoćama, kao i jako začinjena jela.

2. UMJERENO S KLIMOM

Velike razlike u temperaturi nikako nisu dobre za srce. Ljudi često pretjeruju te u zatvorenim prostorima temperaturu snižavaju i do 15 stupnjeva ispod vanjske temperature. Prevelike oscilacije u temperaturi u kratkom roku se nikako ne preporučaju. Naime, zbog naglog hlađenja dolazi do sužavanja arterija, što može uzrokovati infarkt ili aritmiju. Primjerice, kad netko skoči u more čija je temperatura niža za 15-tak stupnjeva od one vanjske, u slučaju da ima određenu srčanu manu ili bolest kao što je aterosklerotsko suženje arterija, a pri tome uopće nije svjestan svoje bolesti, jer u normalnim uvjetima ne osjeća nikakve tegobe, može doživjeti kobne posljedice poput infarkta.

Liječnici preporučaju podešavanje klime na 5 do 7 stupnjeva niže od temperature na otvorenome te polagan ulazak u more kad je voda znatno hladnija od vanjske temperature.



3. UMJERENO S VJEŽBANJEM

Vježbanje je naravno zdravo i poželjno, no ne i na 30 i više stupnjeva. Za vrijeme velikih vrućina preporuča se vježbanje u jutarnjim ili večernjim satima, kad je vrijeme ugodnije za boravak na otvorenom.

Također, kod visoke vlažnosti u zraku, znoj teže isparava kroz kožu pa se veće količine krvi deponiraju u koži kako bi se ohladila, što znači da manja količina krvi kola kroz mišiće i povećava otkucaje srca.

