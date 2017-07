Kratak dječiji san – skraćuje život

Istraživanje je sprovedeno na 1.500 porodica od 1998. godine. Naučnici sa Univerziteta Prinston u SAD utvrdili su da san dug 7 do 8 časova dnevno u djetinjstvu dovodi do značajnog smanjenja telomera i do ranog odumiranja ćelija.

Telomeri su oblasti na krajevima hromozoma koji se nalaze u svakoj ćeliji. Pri svakom dijeljenju oni postaju sve kraći, dok na kraju ne budu toliko mali da jednostavno ne mogu dalje da se dijele. U tom slučaju ćelija umire, navedeno je u članku objavljenom u “Pedijatrijskom žurnalu”, javlja “Srna”.

Prije izvjesnog vremena otkriveno je da se dužina telomera ne smanjuje samo sa godinama, već i od stresa, depresije i loše ishrane. Ispostavilo se da dužina sna u djetinjstvu utiče na smanjenje dužine telomera – što dijete manje spava, kraća je dužina tog segmenta hromozoma u odraslom dobu. U prosjeku, razlika je 1,5 odsto. Istovremeno, to ne utiče u cjelini na zdravlje djeteta. Naučnici još ne mogu sa sigurnošću da kažu da li proces može da se preokrene, ukoliko bi se dijete vratilo na poštovanje dnevnog režima i desetočasovni san, prenosi “Sputnjik”.

