Kokosovo ulje tjera UV zrake

Jer, sve je više hemije u tim proizvodima, na šta koža može burno da odreaguje. Ali zato možete da budete sigurni da će vam kokosovo ulje prijati, jer je prirodno i, što je važno, uspjeva da formira zaštitni sloj koji “tjera” UV zrake od vas, pišu “Novosti“.

Njegova prednost je u tome što nekoliko sati nakon što ga stavite održava vlažnost kože, sprečava isušivanje i nastanak bora. S druge strane, ne morate da brinete ni za ljepotu, jer ćete upotrebom kokosovog ulja doći do preplanulog tena, i to bez višesatnog “prženja”. Dobra stvar je i to što ima antimikrobna i antifungalna svojstva, pa sprečava da, dok ste na plaži ili bazenu, “pokupite” neku infekciju.

