Umrla je zbog GLAVOBOLJE nakon samo 2 dana! Doktori upozoravaju sve na OVE SIMPTOME…

To je tako bilo godinama, sve dok jednom nije osjetila nepodnošljivu migrenu. Niko nije vjerovao da će to biti toliko opasno, piše “Megagiga“.

Njen suprug Eric se šokirao kada je čuo da je u pitanju aneurizma u mozgu. Sve te bolove je osjećala zbog aneurizme. Aneurizma predstavlja mjehurić koji se pojavi i stvara pritisak, on raste i dolazi do pucanja krvnog suda što dovodi do krvarenja.

Ukoliko se na vrijeme uoči problem, može se riješiti. Međutim, Charlotte je otkrila kasno i 2 dana nakon toga je umrla. Njen muž Eric je ostao sam sa četvero djece. Na ovaj način želi upozoriti ostale da pripaze na sebe i da ne shvataju olako određena stanja.

Ovo su neki simptomi:

Jake migrene

Gubitak osjećaja u licu

Vrtoglavica

Slabost, povraćanje

