Prestanite vjerovati u ove mitove o mišićima i salu

Nabrojali smo one najčešće i donosimo pravu istinu.

1. Mišići se mogu pretvoriti u salo i obrnuto

Mišići i salo dvije su potpuno različite vrste tkiva te nije moguće da se jedna transformira u drugu. Dakle, ako prestanete vježbati, mišići će se smanjiti, dok će se stanice mišićnog tkiva proširiti. To je razlog zašto nakon prestanka vježbanja primjećujete više sala, piše “Index“.



2. Masna hrana stvara salo

Salo nastaje unosom većeg broja kalorija od potrošnje. Naravno da masnoća može pridonijeti tome, no vrlo je važno znati da postoje zdrave i nezdrave masnoće. Tako npr. maslinovo ulje spada u kategoriju zdravih masnoća pa bi ono trebalo biti dio vaše prehrane.



3. Salo se može gubiti s određenog područja

Ne! Ako želite smanjiti udio masnog tkiva, to ne možete učiniti s određenog dijela tijela, već od posvuda. No, često je tužna istina da je područje s kojeg želimo izgubiti salo, ono na kojem je ono najtvrdokornije te se najdulje zadržava.

4. Mišići su teži od sala

Kilogram sala je isto što i kilogram mišića – kilogram, međutim, razlika je u volumenu, jer su mišići kompaktniji i gušći pa tako kilogram mišića zauzima manje prostora od kilograma sala.

5. Ne možete mršavjeti i izgrađivati mišiće u isto vrijeme

Kako piše Shape, to je istina. U procesu sagorijevanja masnoća, vaše tijelo će sagorjeti i dio mišića, no na to možete utjecati prehranom bogatom proteinima.

