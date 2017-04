Transformacija Tatjane iz Novog Sada je FENOMENALNA: Smršala je 40 kilograma, a tajna je NIKAD JEDNOSTAVNIJA

– Svakako da sam korigovala i ishranu i ubacila više fizičke aktivnosti u svoju svakodnevnicu, ali ključ je u tome da ne tražite najefikasnije i najbrže načine, već da pronađete režim koji vama odgovara kako biste istrajali u tome. Zbog toga mislim da nije bitan sam režim, jer je internet pun savjeta o korigovanju ishrane i fizičkoj aktivnosti. Ključ je samo u tome da nađete ono što se vama dopada i da se držite tog plana – savjetuje Tatjana, prenosi “Žena“.

A u svakoj promjeni rutine, dešava se da se ponekad vratimo starim, lošim navikama. Većina tada razočarano odustaje od plana, iako je sasvim normalno nekad „zabrljati“. Ključ je u tome da se nakon greške vratite na režim koji ste odabrali.

– Kad god bih zabrljala, krivila sam sebe. Govorila bih sebi: „Eto, ponovo nisi uspjela, i sad po ko zna koji put moraš ispočetka“. I dok god sam tako razmišljala, vraćala sam se na staro i odustajala od dijete. Tek kad sam shvatila da ovakav način razmišljanja ne vodi ničemu i preformulisala ga, desio se uspjeh. A to sam uradila tako što sam sebi rekla da ja nisam na dijeti, već da mijenjam način života. Ljudi koji se zdravo hrane takođe sebi ponekad dopuštaju neke namirnice koje nisu preporučljive. I tako, kada bih prekršila neko pravilo, rekla bih sebi: „Dobro, ti sada tri od četiri nedelje u mesecu živiš zdravo. Tri nedelje si se hranila kako treba, a jednu nisi. To je uspjeh“. Potom se tih nedelju dana svelo na četiri ili pet, pa na jedan ili dva dana, a potom i samo jedan obrok mjesečno – kaže Tatjana.

Kako ona objašnjava, pogrešno je i sebi postavljati datume do kojih „moramo“ da smršamo. To su uglavnom ljetovanja, svadbe i slični događaji na kojima većina želi da izgleda najbolje moguće.

– Važno je shvatiti da ne treba da se fokusirate na cilj, već na samo putovanje. Kad god sam se

Sebi uvijek budite prioritet.

I meni kao i većini ljudi dan je prilično popunjen obavezama, što mi ovog puta nije predstavljalo izgovor. Shvatila sam da moram da promijenim stvari koje radim svakodnevno ako želim da vidim drugačiji rezultat.

U jednom trenutku sam radila dva posla, na jednom poslu od 8 do 16, a na drugom od 18 do 22 sata. Počela sam da ustajem u 6 sati ujutro i da obroke pripremam za cijeli dan I nosim ih sa sobom, umjesto da govorim sebi da nemam vremena da se zdravo hranim. To je značilo da sam neko druženje ili događaj morala da preskočim, da sam ponekad manje spavala, ali sam sebi ponavljala da to radim zato što sam sebi najbitnija.

Prije posla bih stigla i da prošetam 30 – 40 minuta, a na posao I sa posla bih išla pješke, jer sam željela fizičku aktivnost. Ne morate uvijek da odete na trening da biste vježbali i ne morate da donosite radikalne promjene da biste dobili drugačiji rezultat. Cilj je promijeniti niz malih navika koje kada se saberu dugoročno donose velike rezultate.

Trudila da smršam što prije zbog nekog događaja, i rezultati su bili kratkoročni. Krenula bih puna elana, pridržavala se pravila desetak dana i digla ruke. Ili bih možda čak i smršala, nekad i po 20 kilograma, ali bih ubrzo sve vratila jer nisam suštinski promijenila loše navike. Kada se fokusirate na proces, a ne na cilj, onda uživate u svakom danu i svaki dan vam je uspjeh – kaže Tatjana, a u praksi je to izgledalo tako što bi svakog dana sebi rekla da joj je cilj da tog dana jede kako treba. Nije se, kaže, fokusirala na to koliko je prošla niti šta je sve čeka. Cilj joj je bio da iz korijena promijeni navike i bude zdrava i srećna cijeli život, a ne samo na tom famoznom ljetovanju.

Treba samo da se fokusirate na dan pred vama. Sebi bih svakog dana postavila samo jedan cilj – da tog dana dam sve od sebe. Kada bi mi naišla kriza prevarila bih sebe i rekla bih da ću sutra prekršiti, ali danas ne. Caka je u tome da je sutra dan koji nikad ne dođe ako naučite da živite u današnjem danu – kaže Tatjana, inače profesorka njemačkog jezika.

Tek kada je, kako kaže, promijenila stav prema hrani i shvatila da joj niko ne brani ništa, već da sama bira, sve je postalo lakše. Tada bi stala ispred poslastičarnice i rekla sebi da joj niko i ništa ne brani da uđe i pojede kolač, ali da to prosto – neće. A kada bi je neko pitao šta je na njenom režimu dozvoljeno, a šta zabranjeno, rekla bi jednostavno – „smijem sve, ali neke stvari ne želim“.

VOLITE SEBE

– To je lakše reći nego učiniti. Jasno mi je da ne možeš samo jedan dan da se probudiš i kažeš:”Ja volim sebe i svoje obline!” Ukoliko si godinama sebi ponavljao da je pogrešno što ovako izgledaš, da si manje vrijedan jer si debeo, da ne zasluzuješ ovo ili ono samo zbog svog izgleda, ne možeš da promijeniš taj stav preko noći. Ali možeš da kreneš sa prvim korakom. Moj prvi korak je bio da sam rekla sebi: tu si gdje jesi, vrijeme ne možeš da vratiš, ali sve što od danas pa nadalje uradiš je korak ka tome da živiš ljepši i ispunjeniji život.

Kako je to kod mene u praksi izgledalo? Jedna od stvari koju sam počela da radim je da dekorišem svoje obroke. Ranije bih jela samo da ušutkam stomak, a sada se trudim da uživam u tome što jedem. Odvojim vrijeme da moj obrok ne bude samo ukusan, nego i da lijepo izgleda, postavim sto kao da sam u restoranu, a ne jedem iz šerpe dok gledam seriju.

Kada bih se pogledala u ogledalo umjesto da ponavljam sebi ono sto sam godinama ponavljala: debela si, ružna si, pogledaj salo ovdje…našla bih jednu stvar koja mi se dopada i stavila bih fokus samo na to. Pogledala bih se i rekla: Hm, već se malo vidi progres ili vidi kako mi koža danas sija. Zaokupirala bih svoj um pozitivnim mislima, umjesto kritikama – kaže Tatjana.

I uz sve to, bitno je uključiti i okolinu.

– Ako hoćete da idete brzo, krenite sami. A ako želite da odete daleko, nađite društvo – kaže jedna izreka, a po meni je to ključ uspjeha. Treba ispričati svima u okolini na čemu radite kako biste našli podršku. Ja sam izuzetno zahvalna što su se svi oko mene uključili i dali sve od sebe da mi pomognu. Na zajedničkim okupljanjima bi se pobrinuli da se na stolu nađe i nešto što bih ja mogla da pojedem. Umjesto kafe sa prijateljima, išli bi u šetnju sa mnom. A velika podrška su mi bili moji velnes treneri, moja drugarica Teodora koja se pobrinula da jedem zdravo i moj lični trener Srđan koji mi pomaže da na pravilan način oblikujem svoje tijelo i sa uživanjem svakog dana gledam kako se mijenja na bolje – zaključuje na kraju Tatjana.

