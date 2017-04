Neki narodi uopšte ne znaju za bol u leđima… Jedna žena odlučila je istražiti kako je to moguće

Bol u leđima vrlo je nezgodna i zeznuta stvar koja ozbiljno ometa dnevni život. Većina ljudi, njih oko 80 posto, u nekom periodu života ima problema s leđima. A za manje sretnu trećinu njih ne postoji tretman koji pomaže pa problem postaje hroničan. Najčešći su išijas, povrede diska, zbog podizanja teških predmeta ili neke nespecifične povrede leđa.

Vjerovali ili ne, neke kulture uopšte ne poznaju bol u leđima. Jedno pleme u centralnoj Indiji nema niti jedan slučaj osobe koja bi imala problema s leđima. A diskovi njihovih kičmi pokazuju samo vrlo malene znakove degeneracije kako stare, piše “Net“…

Akupunturistica koja je trpjela užasnu bol

Akupunkturistica iz Palo Alta, Esther Gokhale, misli da je shvatila zašto je to tako, piše NPR. Putovala je svijetom i proučavala tradicionalne kulture koje imaju vrlo malo ili nimalo slučajeva osoba s boli u leđima, posmatrala je kako stoje, sjede i hodaju. Sada svoja saznanja dijeli ljudima širom Amerike.

Esther priča da je prvi put bol osjetila kada je prije dva decenij rodila prvo dijete. Bila je toliko jaka da noću nije spavala, cijele je noći šetala oko kuće. Njenu nesnosnu bol uzrokovala jer diskus hernija, iskliznuće diska, pa je uslijedila operacija. Godinu dana kasnije bol se vratila. Htjeli su je još jednom operisati, priča Esther. Činilo joj se da će tako ići u nedogled, jedna operacija za drugom.

Počela je proučavati druge narode

Gokhale je pomislila da joj zapadna metoda opetovanih operacija kičme neće pomoći i počela je tražiti rješenje negdje drugo. Krenula je od populacija koje nemaju problema sa leđima i htjela vidjeti šta to oni rade drugačije. Proučavala je nalaze antropologa (kao Noelle Perez Christiaens) koji su analizovali držanje domorodačke populacije. Proučavala je metode fizikalne treapije kao Alexander Technique i Feldenkrais Method.

Deset je godina obilazila kulture po svijetu koje žive daleko od moderne civilizacije. Bila je u planinama Ekvadora, u malenim ribarskim gradićima u Portugalu i zaboravljenim selima Zapadne Afrike. Prikupljala je mnoštvo materijala, snimala slike žena koje svakog dana provode 7 do 9 sati sagnute, mahom starije žene bez ikakvih problema s leđima. Pokušavala je zaključiti što te žene imaju zajedničko i jedino što je isplivalo je oblik kičme.

Zapadnjačke kičme čine slovo S, a trebalo bi J

Njihovo držanje je kraljevsko i neodoljivo. I posve različito od zapadnjačkog držanja tijela.

“Gledamo li zapadnjačke kičme iz profila, one čine slovo S, povijene gore i opet pri kraju. Ljudi bez boli u leđima nemaju takav oblik kičme. Njihova je kičma oblika slova J,” tumači Gokhale.

“Pogledate li crteže Leonarda da Vincija ili Gray’s Anatomy knjigu iz 1901. godine, kičma nema oblik slova S. Puno je ravnija, cijelom dužinom, sve do kraja. Na dnu, zaokreće. Kičma više izgleda kao slovo J.” Na grčkim kipovima isto vidimo kičme oblika slova J. Takvu kičmu imaju i djeca.

Napisala je knjigu i otvorila studio u Palo Altu

Gokhale je počela raditi na tome da ispravi oblik svoje kičme. Razvila je set vježbi i polako je njezina bol posve nestala bez potrebe za novom hirurškom intervencijom. Shvatila je da bi mogla pomoći i drugima. Napisala je knjigu s vježbama i otvorila studio za vježbanje u Palo Altu. Lista njenih klijenata u Silicijskoj dolini je impresivna.

Satove drži u Googlu, Facebooku i u puno kompanija po cijeloj Americi. U Silikonskoj dolini zovu je “guru držanja”. Metoda gospođe Gokhale spada u istu kategoriju kao pilates i yoga, što se tiče boli u leđima. Ako ljudi misle da im ova metoda pomaže, ona uopšte ne može štetiti, kažu stručnjaci.

Težina povlači kičmeni stup

Ima li Esther Gokhale pravo? Da li su ljudi zapadnog svijeta zaboravili kako se treba ispravno držati?

“Naučnici još ne znaju”, kaže neurohirurg P. Mummaneni sa UC San Francisco.

“Niko još nije učinio studiju o tome zašto tradicionalne kulture bilježe manje bolova u leđima. I nitko nije dokumetovao izgled njihove kičme, snimio ga i usporedio sa zapadnjacima.”

Moderni ljudi su sve deblji, posobno oko struka, pa težina povlači kičmeni stup. Mršaviji ljudi imaju manju zakrivljenost kičme. Tradicionalne kulture tjelesno su puno aktivnije, sjedeći stil života smanjuje tonus mišića i otežava uspravnije držanje. Slabi abdominalni mišići izazivaju bol u leđima. Jačanje mišića mogla bi biti tajna uspjeha terapije Esther Gokhale.

Sve je isključivo u snažnim mišićima

Nije da je kičma u obliku slova J idealna ili najzdravija. Ali da bi nam kičma bila tog oblika, moramo imati jake mišiće. Gokhale je našla način kako naučiti ljude da izgrade mišiće bez da to i znaju. I to je ispravno.

Nema prelaska iz S oblika u J bez jakih mišića. Ljudi tradicionalnih kultura imaju snažne abdominalne mišiće, a njihov im stil života pomaže da tako i ostane, čak i u starijoj dobi.

5 preporuka Esther Gokhale kako popraviti držanje:

Ove vježbe možete raditi i dok ste za radnim stolom, sjedite za večerom ili samo šetate naokolo.

1. Kružite ramenima

Ramena uglavnom držimo povijena prema naprijed, a ruke ispred tijela. To nije način na koji ljudi domorodačkih kultura drže ruke. Da bi to ispravili nježno podignite ramena, gurnite ih prema natrag i pustite da padnu. Sada bi vam ruke trebale više visjeti sa strane, sa istaknutim palcima. Tako su naši preci držali ruke, to je prirodna arhitektura tijela naše vrste.

2. Produžite kičmu

Pazite da ne savijate kičmu, udahnite duboko i izrastite prema gore. Zadržite tu visinu dok izdišete. Ponovite nekoliko puta. Ovo zaista jača abdominalne mišiće.

3. Stišćite glutealne mišiće dok hodate

Kod puno domorodačkih kultura ljudi stišću glutealne mišiće kod svakog koraka. To je razlog da su im bedreni mišići tako lijepo formirani i podupiru im donji dio leđa. Gokhale kaže da možete početi razvijati isti oblik stražnjice stiskanjem bedara kod svakog koraka. Gluteus medius, srednji mišić stražnjice lepezastog oblika, je važan mišić. On povisuje stražnjicu, u svakoj dobi.

4. Ne dižite bradu visoko

Umjesto toga dodajte dužinu vratu tako da stavite na glavu neki lagani predmet, vrećicu graha ili složeni peškir i balansirajte sa time na tjemenu. Nastojte gurnuti glavu prema predmetu. To će produžiti stražnji dio vrata i staviti bradu u pravilan ugao, ne na pretjerani način nego relaksirano.

5. Nemojte sjediti uspravno

To samo izaziva povijenost leđa i stvara cijeli niz nevolja. Umjesto toga, načinite ono rolanje ramenima iz prve vježbe da bi otvorili prsa i duboko udahnite da rastegnete i produžite kičmu.

