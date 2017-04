Ovo su najbolji načini kako možete umiriti želudac

Bol relativno brzo prođe, ali proljev, povraćanje i ostali simptomi problema sa želucem mogu potrajati i do nekoliko dana. Kada vam se idući put pojave želučane tegobe, pogledajte kojim namirnicama ćete ih najučinkovitije riješiti, piše “Ordinacija”.

1. Đumbir i kurkuma

Đumbir, baš kao i kurkuma povoljno djeluju na vašu želučanu floru smanjujući upalu ili bilo koji oblik infekcije. Obe biljke su zapravo korijeni koji imaju izrazit antibakterijski i antiupalni učinak. Za najbolji učinak preporučuje se čaj od đumbira ili kurkume.

2. Voda sa šećerom

Iako vam se isprva može činiti kako će vam se ponovno pojaviti potreba za povraćanjem nakon ispijanja vode, to je zapravo dobra ideja. Naime, povraćanjem izbacujete i esencijalne vitamine i minerale, kao i tekućinu, a sve to vodi do dehidracije. Kako biste spriječili daljnje negativne posljedice, popijte čašu vode sa šećerom.

3. Lagana hrana

Jednom kada prestanete povraćati i kada vam se vrati apetit, ono što ne biste trebali svakako je konzumiranje jako kalorične hrane. Započnite s nečim nježnim za vaš želudac kao što je dvopek, banane, riža i sl. Pri tome, svakako biste trebali izbjegavati mliječne proizvode poput mlijeka i sira. Jedino što je poželjno od mliječnih proizvoda su probiotici.

