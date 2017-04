DOKTOR ZAPALIO REGION: NACIJA JE BOLESNA, FATA BACA KAŠIKE, DAJE DIJAGNOZU!

“Sada bih ja trebao da pričam o zdravlju, da trčite, jedete ribu i tak dalje. BiH spada među vodeće zemlje u svetu po broju obolelih od kardiovaskularnih bolesti. To niko od nas ne gleda. Vodeći smo u svetu po tome, deca su nam debela, dobijaju dijabetes. Nacija je bolesna”, kazao je Solaković u uvodu.

Advertisements

A onda počinje njegov monolog o zdravlju: “Reći ću vam nešto ružno, neće vam se svideti, ni gledaocima, ni vama na TV-u, ali ću reći sve”.

“Šta vi, mi, prosečni građani znamo o zdravlju? Ja i slični meni na Medicinskom fakultetu u Sarajevu o prevenciji bolesti učimo dva-tri časa. Ni to ne učimo jer je dosadno. Doktor završi medicinu, ne zna ništa. Malo uči. Dođe isti doktor u ambulantu, i traže mu savet. Kako će vam dati savet o zdravlju kada ni on ne zan. Ni ja to nisam učio”.

“Reći će vam da vežbate, šuplja priča. Sada imamo svi TV. Hoće li TV pomoći? Televizija najmanje zove doktore. Zašto? Oni su dosadni. Zato ih ne zovu. Ima razlog što su dosadni, pričaju na latinskom, monotono… Kada ga saslušate, šutnete ga i ne zovete do narednog Svetskog dana zdravlja”, nastavio je Solaković oštrim-šaljivim tonom.

“Onda zovnete ljude iz alternativne medicine, oni su interesantni, Fata baca kašike i daje dijagnozu. Ili Torabi. On je interesantan. Dovedete čovjeka koji stavlja ovčija crijeva oko vrata, on je interesantan. To je interesantno”, nastavio je prof. dr. Solaković.

“Dovedete onda čoveka sa diplomom, a mali broj njih će vam pričati sve. Dovedemo onda lekare i alternativnu medicinu zajedno, pa vidite da alternativna medicina viče i galami, lekar se povuče, savije rep i ode”.

Tvrdi Solaković da su građani u ovakvoj situaciji.

“U Sarajevu je sve nezdravo od hrane. Nemate šansu da znate šta je zdravo. Država vam neće reći da imamo problem. Neće vam reći, narode treba vam toliko belančevina, toliko masti… Građani nemaju šansu da znaju, gledaju reklame, u radnjama je isto. Kad je Svetski dan pritiska, svi kod Katedrale mere pritisak. I političari, slikaju se. Mi teoretsku šansu nemamo da znamo šta je zdravlje i šta nam treba”, istakao je Solaković

Tvrdi da je čovek, odnosno organizam mašina, koju treba osluškivati baš kao što se osluškuje automobil.

“Kada počnete kašljucati, tada je već kasno. Moj vam je tada savet, uzmite peska, počnite se polako posipati da se naviknete na zemlju. Morate znati kako vaš organizam funkcioniše”.

Solaković je napisao sedam knjiga, kardiovaskularni hirurg je po zanmianju – a pisao ih je jer je i sam bio bolestan, pa je hteo sebi da pomogne.

“Znate koliko sam prodao knjiga? 100.000, sve van zemlje. U Sarajevu nisu ni dve otišle. Poklonim nekome knjigu, zamole me da im je ukratko ispričam jer nemaju vremena da čitaju. Svest nam nije dobra, kada idete kod doktora – tada je već gotovo”.

Stres je takođe veliki problem u bh. društvu, a dr. Solaković je imao elaborat i o tom zdravstvenom segmentu.

“Neko vam planinari po mozgu, šef, žena, deca. Dođete kući, morate imati mir, a i tamo stres. Mašina tandrče. Pozitivan je stres kada vas Zvonko iz režije maltretira, ali pozitivno. Taj stres vam treba. Kući vam ne treba. Tamo vam treba odmor. Pod stresom se može stalno biti, možete dobiti infarkt, moždani udar”

Kako to lečiti, sprečiti?

“Ne palim televiziju. Ne koristim internet. To je gubljenje vremena. Moj mobilni je iz muzeja. Nazovem, čujem se. Tehnika je stresogena. Upalite TV, depresivno. Kuvaju, peru, glume. Ja sam depresivan kada dođem u sitaciju Čović – Izetbegović – Dodik. Moram biti depresivan. Družim se samo sa pozitivnim ljudima, kada vidm da je Hamin nos spušten – odem od njega odmah”.

Solaković savetuje da se družite sa pozitivnim ljudima, i da ne idete ulicama kuda hodaju ljudi sa “spuštenim nosom”.

“Mi ljude koji su pozitivni ostavljamo duže u bolnici, ostavljamo ih duže da i nama bude bolje. One druge sa koncima pošaljemo kući, da ne šire depresiju. Ako si depresivan, budi depresivan sebi i majci svojoj, nemoj meni”.

Savet?

“Čuvajte zdravlje i štedite novac. Bolje vam je malo kašljucati, a imati para. Sigurniji ste kada imate novca. Ostavljate ga sa strane, šta ćete od kokuza u Bosni? Razbolećete se odmah. Želim vam svima da budete zdravi”, poručio je Solaković povodom Međunarodnog dana zdravlja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari