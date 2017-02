Za pojavu žgaravice uglavnom smo sami krivi! Šta jesti kada ste u borbi s jakom boli i peckanjem u želucu?

S obzirom na ubrzanost današnjeg života, razinu stresa koju osjetimo na dnevnoj razini, sve je učestalija pojava žgaravice i zbog načina života. Zbog toga, kako bi se prevenirala pojava žgaravice, danas moramo, osim pravilno se hraniti, i naučiti usporiti ritam svakodnevnice, piše “Ordinacija“.

Za prevenciju žgaravice najvažnija je uravnotežena i zdrava prehrana koja se raspodjeljuje kroz nekoliko obroka i međuobroka dnevno. Prejedanje je za pojavu žgaravice zabranjeno, a trebali biste se držati i savjeta da se obrok jedete minimalno 3 sata prije spavanja.

Šta jesti kada ste u borbi s žgaravicom?

Uravnotežena prehrana raspodijeljena u više obroka mora sadržavati:

što više kuhanog povrća, pogotovo ono gomoljasto

crveni luk, paprika, pa i krastavci i rajčica mogu izazvati žgaravicu

riba je i kod žgaravice idealna namirnica, a uz to možete jesti i drugo niskomasno meso

uvijek se držite proizvoda od cjelovitih žitarica, poput graham peciva i integralne riže

ako žudite za mliječnim proizvodima, odaberite one s malim udjelom masnoće, dok ostale izbjegavajte



Šta ne jesti kada se borite s žgaravicom?

trebali biste izbjegavati mesne prerađevine, iznimno začinjeno meso, pa čak i suho meso, poput salama i kobasica

posebno izbjegavajte citruse jer povećavaju količinu kiseline u želudcu, a ako osjetite da se žgaravica povećava nakon unosa kofeina, radije odaberite zeleni čaj

alkohol može biti glavni uzrok žgaravice, tako da ga pokušajte izbjeći u što većem luku

pepermint i žvakaće gume osvježavajućeg okusa kod nekih osoba mogu potaknuti simptome žgaravice

zaboravite na pohanu hranu, pomfrit i slične namirnice procesuirane u ulju – veliki udio masnoće ih čini vrlo teškima za probaviti te zbog toga može doći do žgaravice

gazirana pića, jednako kao alkohol i druge napitke koji sadrže kofein, biste trebali izbjegavati

jako začinjena hrana, poput već spomenutog začinjenog mesa, ne bi trebali biti na vašem meniju

Savjet plus:

Pokušajte sporo jesti, zalogaj po zalogaj, žvačući svaki barem 10 do 15 puta. Uz to, nikada nemojte dopustiti da pregladnite, jednako kao što se ne trebate prejedati.

