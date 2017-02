Evo šta se događa s izgledom i zdravljem kada ste neispavani

Evo što se sve događa kada smo neispavani:

Razbolimo se jer je imunoološki sustav oslabljen zbog neispavanosti, a kada je imunitet slad, tijelo se puno teže bori s raznim bolestima. Mozak radi usporeno i teško nam je kvalitetno zaključivati i koncentrirati se na bilo što. To može biti vrlo opasno, posebno kod ljudi koji dosta vremena provode za volanom, piše “Radiosarajevo“.

Ljudi koji spavaju manje od pet sati na dan skloni su debljanju. Ali, to se može dogoditi i onima koji spavaju više od pet sati, ali to njihovom tijelu nije dovoljno. Tada tokom dana nemaju dovoljno energije pa posežu za nezdravom hranom i manje se kreću.

Koža izgleda sve lošije – bore su jače izražene, više je staračkih pjega, pojavljuju se akne. Radi se o tome da tijelo ubrzano stari kada je umorno.

Rizik od kardiovaskularnih bolesti je veći, kao i rizik od nastanka raka.

Seksualni nagon slabi. Ako spavamo manje od pet sati i tako svaki dan, razina spolnih hormona će se smanjiti.

Dok spavamo naš mozak filtrira informacije, a nedostatak sna će to poremetiti i može se činiti kako nam je glava puna svega i svačega – da u njoj vlada zbrka.

Koliko sna je idealno?

Broj potrebnih sati sna ovisi o tome koliko je neko star. Bebe trebaju najviše sna, a kako čovjek stari ta brojka se smanjuje, piše Bright Side.

0-3 mjesec 14 do 17 sati

4 do 11 mjesci – 12 do 15 sati

1 do 2 godine – 11 do 14 sati

3 do 5 godina – 10 do 13 sati

6 do 13 godina – 9 do 11 sati

14 do 17 godina – 8 do 10 sati

18 do 64 godine – 7 do 9 sati

više od 65 godina – 7 do 8 sati

